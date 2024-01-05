Стрелявший, по информации СМИ, покончил жизнь самоубийством.
В здании школы полицейские также обнаружили несработавшее самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено, сообщил на пресс-конференции представитель управления общественной безопасности штата Митч Мортведт.
Стрельба произошла перед началом первого учебного дня после зимних каникул, из-за чего в школе было сравнительно мало учащихся. Мотив преступления неизвестен.
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