Армия Северной Кореи выпустила более 200 артиллерийских снарядов возле спорной морской границы с Южной Кореей. Снаряды упали в Желтом море к северу от так называемой Северной пограничной линии — фактической морской границы — не причинив никакого ущерба, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи в пятницу, 5 января.

Ранее южнокорейское информационное агентство "Ренхап" сообщило, что военные призвали жителей приграничного острова Енпхендо эвакуироваться в убежища в качестве меры предосторожности. Этот остров уже подвергался обстрелу северокорейской артиллерии в 2010 году. Тогда погибли четыре человека.

Рост напряженности на Корейском полуострове

В настоящее время напряженность на Корейском полуострове вновь усиливается. По сообщению "Ренхап", вооруженные силы Южной Кореи и США 4 января также начали артиллерийские стрельбы возле границы с КНДР.

Этот район в Желтом море в прошлом уже неоднократно становился ареной боестолкновений между кораблями обоих корейских государств. Так называемая Северная пограничная линия не признается Северной Кореей.

Она была установлена командованием ООН в одностороннем порядке после войны в Корее 1950-1953 годов в целях предотвращения боестолкновений между Северной и южной Кореей.

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