Патриарх Кирилл в рождественском интервью для телеканала "Россия-1" заявил, что людей, покинувших страну после начала войны в Украине, можно принять обратно, если они возвращаются "с осознанием того, что действительно совершили ошибку".

"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть", — сказал патриарх.

"Там, наверное, еще могут быть какие-то правоохранительные темы, степень вовлечения этих людей в какие-то преступные действия, но это уже не касается священнослужителя. А я говорю, обращая внимание на то, что среди этих людей есть и вполне достойные, но те, которые ошиблись, или испугались, или действительно стремились найти что-то более для себя удобное в жизни, комфортное, но были посрамлены на этом пути", — заключил он (цитаты по ТАСС).

Хотя после начала российского вторжения в Украину в заявлениях РПЦ звучали призывы к миру, постепенно выступления патриарха Кирилла становились все более и более воинственными, и летом он впервые был включен в санкционный список Британии из-за "поддержки российской военной агрессии в Украине".

На этой неделе стало известно о запрете в служении настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского, выступавшего против войны. В мае в Москве состоялся церковный суд над иереем Иоанном Ковалем, который заменил слово "победа" на слово "мир" в молитве "О Святой Руси", которую осенью 2022 года патриарх благословил читать во всех православных храмах.

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