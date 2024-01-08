Годовая инфляция в еврозоне составила 2,9%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). По итогам 2022 года этот показатель был выше более чем втрое.

Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+6,1%). Промышленные товары выросли в цене на 2,5%, а услуги — на 4%, в то время как энергия относительно декабря 2022-го подешевела на 6,7%.

По итогам прошлого года инфляция в еврозоне составила 9,2%. На протяжении последних месяцев рост цен постепенно замедлялся, пока не достиг 2,4% в ноябре 2023-го. В прошлом месяце годовая инфляция выросла впервые с апреля.

Наибольший рост цен по итогам 2023 года зафиксировали в Словакии (6,6%), Австрии (5,7%) и Хорватии (5,4%), наименьший — в Италии и Бельгии (по 0,5%), Латвии (0,9%) и Нидерландах (1%). В Эстонии годовая инфляция составила 4,3%, в Литве — 1,6%.

В декабре прошлого года инфляция в странах Балтии была самой высокой в еврозоне: в Латвии она составляла 20,7%, в Литве — 20%, в Эстонии — 17,5%.

Специалисты Eurostat подчеркивают, что это лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

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