Парламент Южной Кореи проголосовал за принятие законопроекта, запрещающего разводить и убивать собак с целью потребления их мяса в пищу или его продажи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект был принят почти единогласно: его поддержали 208 депутатов, еще двое воздержались. Решение вступит в силу после подписания президентом Южной Кореи. Как отмечает Reuters, Юн Сок Ёль почти наверняка это сделает — у главы государства шесть собак и восемь котов, вместе с женой он последовательно выступает в защиту прав животных.

Предполагается, что запрет начнет действовать через три года. За это время фермеры, рестораторы и другие местные жители, занятые разведением собак для убоя, а также продажей и переработкой собачьего мяса, смогут закрыть или перепрофилировать свой бизнес.

Нарушение закона будет караться лишением свободы на срок до трех лет либо штрафом в размере до 30 млн корейских вон (около 20800 евро). Наказания также предусмотрены для тех, кто разводит собак для убоя, приобретает мясо этих животных для переработки, хранит или перевозит приготовленные из него продукты. Закон не предполагает сроков или штрафов за непосредственное употребление собачьего мяса в пищу, подчеркивает CNN.

По данным властей Южной Кореи, весной 2022 года в стране работали около 1100 ферм, на которых разводили 570 тысяч собак. Их мясо поступало в 1600 ресторанов. Профессиональное сообщество оценивало размер рынка в 3500 ферм и 3000 ресторанов. Осенью прошлого года фермеры провели акцию протеста против планов правительства.

Социологи обращают внимание, что корейцы все чаще отказываются от многовековой практики употребления собачьего мяса в пищу. Так, местное подразделение Gallup в 2022 году провело опрос, по результатам которого только 8% респондентов сообщили о таком опыте. В 2015 году ответивших так было в 3,5 раза больше.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram