Венгрия готова поддержать выделение крупного пакета финансовой помощи Украине при условии, что вопрос отправки средств Киеву будет пересматриваться ежегодно. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.

Изначально планировалось, что страны ЕС выделят Украине в виде грантов и кредитов 50 млрд евро — эти деньги из бюджета блока до 2027 года должны были пойти, в частности, на выплаты зарплат госслужащим, пенсий, стипендий и пособий. На саммите лидеров Евросоюза в декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на это решение.

Politico со ссылкой на источники сообщает, что в минувшую пятницу, 5 января, официальный Будапешт направил письмо властям Бельгии (страна сейчас председательствует в ЕС), в котором был выдвинут вариант компромисса. Венгерское правительство предлагает разбить пакет помощи на четыре части по 12,5 млрд евро и направлять их Киеву ежегодно при условии, что каждый транш поддержат все страны Евросоюза.

Такая схема, отмечает издание, свидетельствует об успешном давлении лидеров ЕС на Орбана в преддверии саммита глав государств и правительства блока в феврале. На протяжении последних недель венгерский премьер-министр публично использовал более резкую риторику, выступая категорически против любой поддержки Украины из бюджета ЕС. С другой стороны, если предложенный вариант будет согласован, Орбан сохранит за собой возможность блокировать будущие транши, заставляя Брюссель идти на уступки в отношении Будапешта.

Тем не менее, часть собеседников Politico настроены в отношении выдвинутого компромисса скептически. "Семилетний бюджет ЕС представляет собой многолетнюю структуру, мы не можем делать это (согласовывать расходы — прим. Delfi) из года в год", — сказал на условиях анонимности европейский дипломат.

После того, как на декабрьском саммите европейские лидеры из-за венгерского вето не смогли согласовать выделение 50 млрд евро Украине, ряд глав государств и правительств выразили уверенность, что помощь в том или ином виде будет направлена Киеву в начале года. В частности, высказывалось предложение взять деньги не из бюджета ЕС, а пропорционально разделить траты между бюджетами государств-членов.

Вопрос о направлении пакета финансовой поддержки Киеву вновь будет обсуждаться на саммите в начале февраля.

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