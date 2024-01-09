Днем 7 января полиция Праги задержала в аэропорту чешской столицы россиянина Евгения Герасименко, на которого власти РФ выдали международный ордер на арест. Об этом сообщает газета Denik N.

Герасименко летел из Риги в Париж с пересадкой в Праге. Как пишет Denik N, мужчина собирался просить во Франции политическое убежище — он утверждает, что в России его преследуют за антивоенную позицию. Чешское издание отмечает, что в Латвии россиянина задерживать не стали.

Сообщается, что власти РФ выдали ордер на арест Герасименко в прошлом году по уголовному делу о неких "финансовых преступлениях". Общавшиеся с задержанным источники Denik N заявили, что дело — политическое, а обвинения были выдвинуты с целью вернуть мужчину в Россию.

По данным Генпрокуратуры РФ, в январе-ноябре 2023 года иностранные государства отказались удовлетворить более 100 запросов российских властей об экстрадиции россиян для уголовного преследования или исполнения приговоров. Примерно в трети случаев, утверждало ведомство, такие решения были мотивированы "политически".

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