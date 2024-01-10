Польские полицейские во вторник вошли во дворец президента и арестовали его политических союзников и своих недавних начальников: бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика.

Каминьский и Вонсик осенью избрались в Сейм от правившей восемь лет подряд национал-консервативной партии Право и справедливость (ПиС), но затем были лишены мандатов. В декабре суд повторном приговорил их к двум годам заключения за злоупотребление властью в 2007 году.

По итогам октябрьских выборов ПиС лишилась власти, а правительство сформировала центристская коалиция во главе с Дональдом Туском.

Каминьский и Вонсик отказывались признавать декабрьское решение суда на том основании, что президент Дуда уже помиловал их по этому делу еще в 2015 году, после первого приговора суда. В 2007 году они оба служили в Центральном антикоррупционном бюро, а их дело было связано с так называемым "земельным скандалом" — переводом земли из категории сельскохозяйственной в категорию коммерческой за взятки.

Анджей Дуда тоже не признает декабрьское решение суда и считает, что его указ о помиловании остается в силе — хотя суд решил иначе.

После ареста в президентском дворце новый министр внутренних дел Марцин Кервиньский написал в соцсети X: "Перед законом все равны".

В понедельник суд выдал ордер на арест Каминьского и Вонсика, но несмотря на это, Дуда пригласил их во вторник в свой дворец на церемонию назначения новых советников президента.

При этом, как сказал журналистам пресс-секретарь Дуды, самого президента в момент ареста во дворце не было — он был на другой церемонии в своей резиденции Бельведер.

Во вторник Каминьский и Вонсик вышли к журналистам на территории президентского дворца. Каминьский сказал, что если их арестуют, то они станут политическими заключенными, и поблагодарил президента Дуду за поддержку.

"Мы имеем дело с очень серьезным государственным кризисом. Формируется мрачная диктатура", — заявил бывший министр.

Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что решение суда следует безусловно уважать, и обвинил президента Дуду в том, что он помогает союзникам избежать правосудия.

Верховный суд Польши еще в 2017 году признал указ Дуды о помиловании недействительным на том основании, что он был издан в то время, когда рассматривалась апелляция Каминьского и Вонсика. Но позже Конституционный трибунал и палата Верховного суда, уже укомплектованные новыми судьями, которых выдвигала ПиС, приняли решения в пользу Дуды.

Коалиция во главе с партией Дональда Туска "Гражданская платформа" сформировала правительство в конце прошлого года. Новый кабинет министров обещает избавиться от наследия ПиС, которая стремилась подчинить себе и суды, и государственные СМИ.

Первое, за что взялась новая коалиция — реформа государственных (общественных) телевидения, радио и новостного агентства, которые ПиС превратила в рупор своей пропаганды.

Но, как отмечает корреспондент "Би-би-си" в Варшаве Адам Истон, она начала делать это методами, похожими на методы ПиС: прежде чем менять что-то на уровне законодательства, правительство в лице министра культуры уволило старое руководство государственных СМИ и назначило своих людей.

Польский Хельсинкский фонд за права человека, оценивая эти шаги, признал, что ПиС создала ситуацию, в которой быстро и притом законно что-то поменять в государственных СМИ крайне сложно. Правозащитники из фонда согласны, что эти СМИ стали рупором ПиС, но и действия нового правительства вызывают у них серьезные сомнения.

Агентство Reuters, описывая эту историю, предположило, что арест Каминьского и Вонсика — это "последний по времени залп в конфликте", который, скорее всего, продолжится до конца периода, в который у Польши будут правительство и президент из разных политических лагерей.

Нынешний, второй срок Анджея Дуды на посту президента закончится в 2024 году.

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