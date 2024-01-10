Евросоюз выполнит свое обещание и поставит Украине 1 млн артиллерийских снарядов в марте или апреле нынешнего года, завил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, выступая на мероприятии, организованном либеральной фракцией Европарламента "Обновить Европу". Об этом сообщило издание Politico во вторник, 9 января.

"Мы придерживаемся этого обещания", выполнение которого "абсолютно реалистично", заявил Бретон. По его словам, чтобы достичь поставленной цели, государствам ЕС необходимо сократить экспорт вооружений в третьи страны, а также добиться, чтобы национальные правительства оказали давление на оборонные компании с целью увеличения объемов производства. Бретон также заметил, что Евросоюз способен нарастить производство вооружений и в срок от полутора до двух лет сравняться с Россией по этому показателю.

В марте прошлого года ЕС пообещал в течение года предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Однако европейские производители оружия испытывают трудности с увеличением объемов производства. В ноябре прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о сложностях с поставкой обещанных боеприпасов в срок.

На конференции Бретон объявил о планах создать европейский оборонный фонд EDIP в объеме 100 млрд евро, что позволит странам Европы совместно закупать вооружения, а оборонным предприятиям расширить производство. По его словам, эту тему будут обсуждать главы государств и правительств ЕС на саммите в начале февраля. Проект фонда еврокомиссар намерен представить 27 февраля.

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