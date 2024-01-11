Власти Финляндии продлили на месяц действие принятого ранее решения о закрытии пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом, пишет Yle, объявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

"Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии", — пояснила глава МВД. Пропускные пункты останутся закрытыми до 11 февраля.

Рантанен признала, что ограничения негативно сказываются на живущих в Финляндии россиянах и обладателях двойного гражданства, однако, по ее словам, "угроза гибридного влияния" со стороны РФ сохраняется.

Власти Финляндии в ноябре прошлого года сначала частично, а затем полностью закрыли КПП на границе с Россией, объясняя это резко возросшим потоком просителей убежища из третьих стран. Официальные лица утверждали, что считают наплыв беженцев спланированной атакой со стороны Москвы. Изучившие ситуацию финские и независимые российские журналисты пришли к выводу, что подтверждений этому нет.

В середине декабря финские власти открыли два КПП на границе, однако уже спустя сутки вновь закрыли пункты пропуска, куда стали прибывать десятки мигрантов. Министр внутренних дел Рантанен тогда обещала, что возобновление работы погранпунктов произойдет сразу после "прекращения потока людей, пытающихся незаконно проникнуть в страну".

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