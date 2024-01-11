Шведы обеспокоены словами сразу двух высокопоставленных лиц государства о том, что страна должна подготовится к войне. И хотя напрямую не прозвучало, что имеется в виду война с Россией, это следует из контекста.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил на прошедшей в минувшие выходные конференции по безопасности, что не исключает такой возможности.

Его поддержал главнокомандующий вооруженными силами генерал Микаэль Бюден.

Шведская оппозиция обвинила их в паникерстве, но признает, что ситуация с безопасностью в стране ухудшилась.

Главнокомандующий Бюден заявил, что в его опасениях нет ничего нового на фоне войны, которая уже идет в Европе.

Месяц назад он посетил восточный фронт Украины. Швеция входит в группу стран, обучающих украинских пилотов, и рассматривает возможность отправки Киеву современных истребителей Gripen.

"Моя цель — не беспокоить людей, моя цель — заставить их задуматься о ситуации и своих обязанностях", — сказал он в комментарии шведской прессе.

Министр гражданской обороны Болин тоже заявил, что не преследует цели лишить шведов сна, но просит их задуматься о том, что происходит.

Он обратился к местным властям и специалистам по чрезвычайным ситуациям максимально подготовить сферу гражданской обороны к возможному развитию событий.

По его словам, он обеспокоен тем, как работают определенные механизмы в стране.

С чем связаны разговоры о войне

Швеция, более 200 лет не участвовавшая в войнах, близка к вступлению в НАТО. Это произойдет, как только парламенты Турции и Венгрии — последние из стран-членов альянса — ратифицируют соглашение.

Ранее к НАТО присоединилась Финляндия. Москва негативно отреагировала на этот шаг и предупредила, что Финляндия пострадает первой, если напряженность в отношениях с НАТО возрастет.

У Швеции в отличии от Финляндии нет общих границ с Россией, но в последние годы шведские власти неоднократно заявляли о возможных проникновениях российских подлодок в их территориальные воды.

Также Швеция принимает участие в расследованиях участившихся случаев повреждений кабелей и газопроводов в Северном и Балтийском морях, подозрения в причинении которых ложатся на Россию.

Об угрозе со стороны России для всех близлежащих стран часто заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

Он также принимал участие в конференции по безопасности и призвал Стокгольм сотрудничать с Украиной и другими странами в оборонной сфере, чтобы "вместе становиться сильнее".

В декабре прошлого года о необходимости подготовки к столкновению с Россией говорил и глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера.

По его словам, страны на восточном фланге НАТО должны быть готовы к возможной конфронтации уже через три года, а не через шесть, как ранее предлагалось в докладе Совета по международным отношениям Германии.

По мнению Северы, прогнозы немецких военных экспертов слишком оптимистичны.

Об обеспокоенности шведов можно судить по резкому росту количества звонков на горячие линии различных организаций.

В частности, в организации по защите прав детей Bris заявляют, что на ее национальную линию доверия поступает много звонков от подростков и молодых людей с просьбой прояснить ситуацию.

По словам абонентов, тон новостных репортажей и посты о возможной войне в Тик-Токе и на других платформах вызывают беспокойство.

Пресс-секретарь Bris Майя Даль сказал, что звонки на тему войны в организацию по защите прав детей — беспрецедентная ситуация.

По словам шведского эксперта по обороне Оскара Йонссона, хотя предупреждения глав оборонных ведомств прозвучали чрезмерно пугающе, они призваны стать сигналом к действию тем структурам, от которых зависит качество подготовки к нежелательному развитию событий.

"Время ограничено. Шведские вооруженные силы невероятно компетентны, но их масштаб далек от необходимого. В последнем законопроекте по обороне предлагается создать 3,5 бригады, тогда как перед началом войны у Украины таких бригад было 28", — сказал Йонссон в интервью Би-би-си.

При этом, по словам Йонссона, вовлечение Швеции в войну с Россией возможно при трех условиях: война в Украине подходит к концу либо закончена, у российской армии есть время и средства восстановиться и перевооружиться и Европа теряет военную поддержку США.

Все три пункта эксперт считает возможными, но маловероятными в ближайшем будущем.

Премьер-министр Ульф Кристерссон недавно заявил, что в 2024 году Швеция достигнет критериев НАТО по расходованию 2% от ВВП страны на военную оборону, удвоив свои расходы с 2020 года.

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