ЮАР обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид против палестинцев в секторе Газа.

Израиль решительно отвергает обвинение и называет его "необоснованным".

Что такое Международный суд?



Разместившийся в Гааге Международный суд — это высшая судебная инстанция Организации Объединенных Наций.

Суд был создан после Второй мировой войны для разрешения споров между государствами и вынесения консультативных заключений по юридическим вопросам. Именно это и предлагается сделать в отношении Израиля.

В отличие от Международного уголовного суда (МУС), Международный суд не может преследовать лиц за преступления высшей степени тяжести, такие как геноцид.

Однако его мнения имеют вес в ООН и других международных институтах.

Что такое геноцид и в чем суть иска против Израиля?



ЮАР утверждает, что Израиль совершает геноцид против палестинцев после нападения ХАМАС 7 октября, когда боевики радикальной группировки проникли из сектора Газа на юг Израиля, убив 1300 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников в Газе.

Израиль начал ответную военную кампанию против ХАМАС, в ходе которой в Газе, по данным подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, погибло более 23 тысяч человек, в основном женщин и детей.

В представленных ЮАР доказательствах утверждается, что "действия и бездействие" Израиля "носят характер геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы".

Заявление относится как к тому, что Израиль активно делает, например, наносит авиаудары, так и к тому, что он якобы не делает, например, по мнению ЮАР, не предотвращает ущерб гражданскому населению.

В качестве доказательства "геноцидных намерений" в деле приводится публичные заявления официальных лиц Израиля, включая комментарии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно международному праву, геноцид определяется как совершение одного или нескольких действий с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

К таким действиям относятся:

убийство или причинение серьезных телесных или психических повреждений членам группы

преднамеренное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение

введение мер, направленных на предотвращение рождения детей в группе

насильственная передача детей группы в другую группу.

Как Израиль отреагировал на обвинения в геноциде?



Израиль отвергает выдвинутые ЮАР обвинения.

Нетаньяху сказал: "Нет, Южная Африка, это не мы пришли устраивать геноцид, это ХАМАС. Он убил бы всех нас, если бы мог. В отличие от него, Армия обороны Израиля действует настолько правильсно с моральной точки зрения, насколько это возможно".

Израильские военные утверждают, что предпринимают целый ряд мер, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В их число входят:

сброс с воздуха листовок с предупреждением о готовящихся ударах

звонки на телефоны гражданских лиц с призывом покинуть намеченные здания

отмена некоторых ударов, когда под ударом оказываются гражданские лица.



Израильские власти неоднократно заявляли, что его намерение — уничтожить ХАМАС, а не палестинский народ.

Министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон ранее заявил комитету парламентариев, что он "обеспокоен" тем, что Израиль может нарушить международное право в Газе. Однако об иске ЮАР он высказался недвусмысленно: "Я не думаю, что это полезно. Я с этим не согласен. Я не думаю, что это правильно".

Может ли суд заставить Израиль прекратить войну в Газе?



ЮАР хочет заставить Международный суд обязать Израиль "немедленно приостановить военные операции в Газе и против нее".

Но практически наверняка Израиль проигнорирует такое распоряжение, и Тель-Авив невозможно заставить его выполнить.

Теоретически постановления суда являются юридически обязательными для стран, подписавших статут Международного суда, к которым относятся и Израиль, и Южная Африка, но на практике это не так.

Например, в 2022 году Международный суд обязал Россию "немедленно приостановить военные действия" на Украине. Москва решение проигнорировала.

Израиль заявляет, что война, как ожидается, будет продолжаться в течение 2024 года.

Когда будет принято решение?



Международный суд может быстро вынести решение по запросу ЮАР к Израилю о приостановке военной кампании.

Действия Израиля могут быть признаны геноцидом, и теоретически решение суда защитит палестинцев. Но окончательное решение о том, совершает ли Израиль геноцид, может занять несколько лет.

Почему ЮАР возбудила это дело?



ЮАР весьма критически относится к военной операции Израиля в Газе, и по словам ее официальных лиц, как страна, подписавшая Конвенцию ООН о геноциде 1948 года, она обязана принять меры.

Правящий в стране Африканский национальный конгресс также давно поддерживает палестинцев и проводит параллели между ситуацией в Палестинской автономии и собственной борьбой против режима апартеида.

При этом ЮАР осудила нападение ХАМАС 7 октября и призвала к освобождению заложников.

"Наше несогласие с продолжающейся резней жителей Газы побудило нас как страну обратиться в Международный суд, — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. — Как народ, однажды вкусивший горькие плоды лишения собственности, дискриминации, расизма и насилия, спонсируемого государством, мы ясно понимаем, что стоим на правильной стороне истории".

При участии Дамиана Зейна

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