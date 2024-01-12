Власти России готовятся к судебному разбирательству на случай конфискации активов Центрального банка РФ, замороженных странами Запада после российского вооруженного вторжения в Украину, сообщило в пятницу, 12 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Российские чиновники на условиях анонимности рассказали агентству, что ЦБ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов России в случае судебного разбирательства. Российские власти также заказали экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах.

По словам источников агентства, власти РФ уверены, что судебное разбирательство позволит не допустить передачи замороженных активов Украине, даже если Россия не сможет восстановить контроль над ними. Российские чиновники полагают, что у Запада мало шансов на победу в суде ввиду отсутствия у него, как они считают, законных оснований для конфискации активов. Помимо всего прочего, власти РФ в принципе считают маловероятным сценарий, при котором страны Запада попытаются конфисковать замороженные активы РФ, пишет агентство.

Заморозка российских активов



После российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года страны Запада заморозили почти половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 млрд долларов. Большая часть этих средств находится в Европе. Страны Евросоюза и США обсуждают возможность использования этих активов с 2022 года.

В декабре 2023 газета The New York Times сообщила, что США начали срочные переговоры с союзниками, чтобы ко второй годовщине российского вторжения в Украину успеть подготовить стратегию по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву. На днях агентство Bloomberg сообщило, что Совет национальной безопасности США принципиально поддержал законопроект, позволяющий конфисковать часть замороженных российских активов для передачи этих средств на восстановление Украины.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские власти намерены оспаривать конфискацию активов РФ в суде. "Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется", — предупредил Песков.

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