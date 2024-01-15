Десятки тысяч датчан собрались в Копенгагене, чтобы отпраздновать начало правления короля Фредерика X. Перед этим королева Дании Маргрете II отреклась от престола в пользу старшего сына.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен с балкона дворца Кристиансборг провозгласила Фредерика королем Дании, Гренландии и Фарерских островов, произнеся трижды фразу "Да здравствует король Фредерик десятый!"

С того же балкона Фредерик затем произнес свою первую речь перед народом, сказав: "Я надеюсь стать объединяющим королем завтрашнего дня. "Это задача, к которой я шел всю свою жизнь. Это задача, которую я беру на себя с гордостью, уважением и радостью".

Его слова были встречены бурным ликованием толпы. По данным полиции, в центре Копенгагена собралось около 100 тысяч человек.

Король Фредерик, казалось, был искренне удивлен размером и реакцией толпы в Копенгагене и даже проронил слезу.

Король также поблагодарил свою мать Маргрете II и сказал, что ее всегда будут помнить как выдающегося правителя.

Маргрете II неожиданно объявила о своем отречении от престола, выступая с новогодним телеобращением к нации.

Официальная церемония отречения прошла в воскресенье, после чего ее сын автоматически стал королем — церемонии коронации в Дании не предусмотрено.

После речи нового короля его супруга — королева-консорт Мэри, а также их дети — принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина, — присоединились к Фредерику на балконе.

Королевская чета также порадовала собравшихся поцелуем.

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