В порту бельгийского Антверпена за прошлый год было конфисковано 116 тонн кокаина. Это — рекорд, и при этом власти Бельгии признают, что найти и изъять им удается, вероятно, лишь десятую часть всего кокаина, прибывающего в основном из стран Южной Америки и через Антверпен распространяющегося по всей Европе.

"Такие объемы [наркотиков] представляют гигантскую угрозу для наших портов и городов, для сотен наших таможенников и докеров и для наших близких", — заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Ранее в интервью Би-би-си чиновники бельгийской таможни, которые отвечают за перехват наркотиков, признавали, что проигрывают войну с могущественными наркокартелями.

Понять отчаяние властей нетрудно: протяженность антверпенских доков составляет 160 километров, и на всем этом пространстве тысячи судов разгружают миллионы тонн грузов, которые потом расходятся по всему континенту.

Это настоящий конвейер, причем кокаиновые бароны предпочитают прятать свой груз в скоропортящихся товарах, которые нельзя слишком долго задерживать для проверки. Излюбленным средством перевозки наркотика остаются контейнеры с фруктами, особенно бананами.

По словам таможенников, наркоторговцы изначально закладываются на то, что какая-то часть их товара будет обнаружена, и включают стоимость таких потерь в свои операционные расчеты. И даже с учетом этого они получают огромные барыши.

В 2022 году объем конфискованного в Бельгии кокаина впервые превысил 100 тонн.

Наркокартели не обходят вниманием и соседние Нидерланды с их морскими портами, которые тоже превратились в важный перевалочный пункт. Оттуда наркотики переправляются далее в разные страны Европы, в том числе и Великобританию.

В прошлом году в голландских портах было конфисковано более 59 тонн кокаина. Больше всего из конфискованного кокаина — 27 тонн — поступило туда из портов Эквадора.

Другими крупными поставщиками наркотика, который везут морем преимущественно в Бельгию, а также Голландию и Испанию, остаются Панама и Колумбия.

Конечно, правоохранительные ведомства Европы тоже не сидят сложа руки: не далее как в прошлый вторник в Бельгии по подозрению в контрабанде наркотиков было арестовано 22 человека, в том числе трое сотрудников полиции.

В ходе обысков в Брюсселе и Антверпене, по словам федеральной полиции, были конфискованы крупные суммы наличными, дорогие автомобили и оружие.

Сейчас в Бельгии идет суд над более чем 120 подозреваемыми в преступлениях, связанных с наркотиками.

В Антверпене в последние два года развернулась целая война между бандами наркоторговцев, а в последние месяцы и стычки начались и в столице, Брюсселе. Порой страдают невинные люди. Так, в январе 2023 года была случайно застрелена 11-летняя девочка. Иногда бандиты специально обстреливают дома своих соперников по подпольному бизнесу, чтобы навести на них полицию.

По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, уровень насилия, к которому прибегают преступные группировки, занимающиеся контрабандой наркотиков, сравним с угрозой терроризма.

Причем угроза эта не обходит стороной даже самых высокопоставленных политиков и чиновников. Бывший министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн вынужден был скрываться на тайной квартире после того, как полиция раскрыла преступный заговор с целью его похищения. Действующий же премьер Нидерландов Марк Рютте был взят под усиленную охрану из опасений, что он может стать мишенью кокаиновых банд.

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