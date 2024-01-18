После выборов в Европарламент премьер-министр Кая Каллас может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

Как сообщает издание, в последнее время в кулуарах активно обсуждается сценарий, при котором летом основные руководящие должности ЕС займут женщины: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, а новым президентом Европейского совета вместо Шарля Мишеля, объявившего о желании баллотироваться в Европарламент, станет премьер-министр Дании Метте Фредриксен.

Будущим главой Европейской службы внешних связей (EEAS) все чаще называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Немаловажную роль в этом решении может сыграть то, что сейчас на высших постах ЕС нет представителей Восточной Европы. Сейчас европейской дипломатией руководит испанец Жозеп Боррель.

"Это команда моей мечты. Это будет очень сильный сигнал", — цитирует Politico одного из своих собеседников, говорившего на условиях анонимности.

Журналисты отмечают, что подобные обсуждения во многом носят спекулятивный характер, до выборов остается еще почти полгода, а при распределении должностей часто случаются сюрпризы (та же фон дер Ляйен в 2019 году не была фаворитом в гонке за пост главы Еврокомиссии).

Однако, подчеркивает Politico, в этом сценарии "есть смысл" — в первую очередь, он отвечает распределению голосов между членами существующей сейчас в Европарламенте коалиции из правоцентристов (фон дер Ляйен и Метсола), социал-демократов (Фредриксен) и либералов (Каллас). Согласно последним опросам, на июньских выборах эти политические силы займут первое, второе и четвертое места соответственно.

Ранее Фредриксен и Каллас называли в числе вероятных преемниц Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Именно "слишком воинственная" позиция эстонского премьера в отношении России, предполагают журналисты, может помешать ей возглавить европейскую дипломатическую службу.

С 2019 года EEAS возглавляет Жозеп Боррель. Ранее он был депутатом и спикером Европарламента, а также занимал пост министра иностранных дел Испании. До него европейской дипломатией руководили две женщины (итальянка Федерика Могерини в 2014-2019 годах и британка Кэтрин Эштон в 2009-2014 годах) и один мужчина (испанец Хавьер Солана в 1999-2009 годах).

Фредриксен в случае назначения станет первой женщиной во главе Европейского совета. До фон дер Ляйен Еврокомиссией также руководили только мужчины. Метсола — четвертая в истории женщина-спикер Европарламента.

Среди других важных для Евросоюза постов, которые сейчас занимают женщины, — глава Европейского центрального банка (Кристиан Лагард) и глава Европейского инвестиционного банка (Надя Кальвиньо).

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