По меньшей мере 13 детей, а также двое их учителей погибли после того, как их лодка опрокинулась на озере Харни Мотнатх на окраине города Вадодара в индийском штате Гуджарат.

По данным местных властей, спасти удалось 20 детей. Всего на лодке было не менее 27 человек.

Дети были из частной школы и отправились на лодке на пикник вместе с преподавателями.

Свидетели происшествия утверждают, что ни на ком из пассажиров лодки не было спасательных жилетов.

Министр образования Гуджарата Кубер Диндор в интервью изданию IndiaTVnews сказал: "Спасательная операция продолжается. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и пожарные бригады работают вместе с другими ведомствами".

"Лодка со школьниками, приехавшими сюда на пикник, перевернулась в озере Харни во второй половине дня. Пожарные спасли семерых учеников, ведется поиск пропавших без вести", — сказал ранее глава пожарной охраны Вадодары Партх Брамбхатт.

По его словам, местные жители спасли нескольких детей до того, как на место прибыли пожарные.

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