Северная Корея объявила об испытании системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23" — подводного дрона, который может быть оснащен ядерной боеголовкой. "Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря (так в Северной Корее называют Японское море. — Ред.) важное испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", — говорится в обнародованном в пятницу, 19 января, сообщении Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Минобороны страны.

В сообщении не уточняется, когда именно были проведены испытания, но говорится, что они стали ответом на трехдневные военные учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море. "Мы решительно осуждаем безрассудное деяние США и их сателлитов, которые с самого начала нового года серьезно угрожают безопасности КНДР, и строго предупреждаем о катастрофических последствиях", — говорится в документе.

В трехдневных военно-морских учениях под руководством США, которые прошли вокруг острова Чечжу, участвовали американский атомный авианосец Carl Vinson, крейсер Princeton, оснащенного многофункциональной боевой системой Aegis, корабли Военно-морских сил Японии и Южной Кореи. Официально на учениях отрабатывалось улучшенное реагирование на военную угрозу со стороны Северной Кореи.

Атомная программа КНДР

Независимых подтверждений существования системы "Хэиль-5-23" нет. По утверждению Пхеньяна, этот подводный дрон был впервые испытан в марте прошлого года и способен неожиданно атаковать враждебные корабли и важные порты. 14 января КНДР объявила об испытаниях в Японском море баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), на январь 2023 года в арсенале КНДР было около 30 ядерных боеголовок. Большинство из них, вероятно, размещены на одноступенчатых ракетах и обладают мощностью от 10 до 20 килотонн. Однако у Северной Кореи может быть достаточно расщепляющегося материала, чтобы получить от 50 до 70 таких боеголовок, отмечают эксперты института.

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