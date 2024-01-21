Министерство внутренних дел Украины опубликовало объявление о розыске лидера запрещенной в стране Коммунистической партии (КПУ) Петра Симоненко.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что Симоненко исчез 19 августа 2023 года.

Однако еще 11 августа Служба безопасности Украины сообщила, что Симоненко выдвинуты подозрения в оправдании российской агрессии и публичных призывах к захвату власти.

При этом СБУ утверждало, что, что после начала российского вторжения в Украину Симоненко был вывезен в Россию через Беларусь группой российского спецназа, которую он, по данным украинской спецслужбы, принимал в собственном доме под Киевом.

"В период оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России относительно его „эвакуации" в государство-агрессор", — было сказано в сообщении СБУ.

В России Симоненко, как утверждает СБУ, стал заместителем руководителя структуры под названием "Центральный комитет международного коммунистического объединения „Союз коммунистических партий — Коммунистической партии Советского Союза"".

В Украине Коммунистическая партия запрещена и не может принимать участие в выборах и заниматься какой-либо иной деятельностью.

В 1990-х — начале 2000-х годов Симоненко был одним из основных украинских политиков, не раз принимал участие в президентских выборах и был лидером одной из крупнейших фракций в Верховной Раде.

Однако после революции 2014 года число людей, поддерживающих Компартию, резко упало: если на парламентских выборах в 2012 году за нее проголосовало около 13% избирателей, то в 2014-м она набрала чуть менее 4% голосов и не преодолела 5% барьер, необходимый для прохождения в Раду.

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