Почти 10 тысяч эстонских педагогов начали бессрочную забастовку, требуя от правительства повысить минимальную зарплату для учителей общеобразовательных школ. Об этом сообщает ERR.

По данным Союза работников образования, к акции протеста присоединился 9471 преподаватель из 330 эстонских школ. Отмечается, что забастовка объявлена бессрочно, но каждый ее участник может прекратить свое участие в любой момент.

Учителя требуют установить минимальную зарплату для сотрудников общеобразовательных школ на уровне 1950 евро. Педагоги подчеркивают, что низкий уровень дохода на фоне высокой нагрузки приводит к дефициту кадров в сфере образования.

В среду в Эстонии начнется параллельная забастовка солидарности, в которой участвуют работники школ, детских садов и профессиональных училищ. Акция продлится до трех дней, в ней примут участие около 9 тысяч человек.

Организаторы протеста также намерены провести две демонстрации: в понедельник — у здания эстонского парламента в Таллине, в среду — на Ратушной площади в Тарту.

Представители педагогического сообщества и правительства Эстонии вели переговоры о повышении минимальной зарплаты с осени прошлого года. В начале декабря министерство образования выразило готовность поднять минимальный уровень оплаты труда на 3,1% вместо запланированных 1,77% (то есть до 1803 евро). Педагоги требовали роста этого показателя сразу на 11%.

Впоследствии стороны подписали протокол о разногласиях. Согласно документу, у правительства появилась возможность установить минимальную зарплату для учителей на свое усмотрение, а у преподавательского сообщества — объявить забастовку.

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