Чиновники Евросоюза на этой неделе начнут рассматривать новый план, позволяющий разблокировать военную помощь Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект плана, представленного 19 января. Ранее о документе сообщало агентство Bloomberg.

Инициатива предполагает, что будет создан специальный фонд, в который 6,5 млрд евро направят из Европейского фонда мира, а также ежегодно будут передавать еще по 5 млрд евро в 2024-2027 годах.

Деньги нового фонда планируют использовать для компенсации расходов стран ЕС на совместные закупки вооружений для Украины — беспилотников, ракет противовоздушной обороны, а также боеприпасов. Также часть средств собираются направить на финансирование подготовки украинских военных в Евросоюзе.

Если ЕС одобрит новый план, то страны-участницы смогут вернуть в свои бюджеты более 20 млрд евро из фондов Евросоюза в обмен на "десятки миллиардов евро" военной помощи, которую они окажут Украине в следующие четыре года, пишет WSJ.

Проект плана предполагает, что страны ЕС уже в 2024 году смогут получить компенсацию за военную помощь в размере 7,5 млрд евро.

"Учитывая зависимость Украины от внешней поддержки, выбор, сделанный странами ЕС и партнерами в предстоящий период, либо позволит Украине решительно продвинуться вперед, либо серьезно подорвет ее способность к сопротивлению", — говорится в проекте плана, который цитирует WSJ.

Ожидается, что лидеры ЕС рассмотрят предложение на саммите, который намечен на 1 февраля.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину страны Евросоюза одобрили семь пакетов военной помощи Киеву на общую сумму 3,5 млрд евро, а также выделили 2 млрд евро на поставку боеприпасов. Уже больше полугода дружественное России правительство Венгрии блокирует любые выплаты из Европейского фонда мира, требуя от Украины уступок, не связанных с войной.

Венгрия, которая состоит в Евросоюзе и НАТО, отказалась предоставлять Украине военную помощь после начала полномасштабной войны. В 2022 году власти Венгрии блокировали программу помощи Украине на 18 млрд евро. В 2023 году Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест президент РФ Владимира Путина. Кроме того, в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение о выделении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро.

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