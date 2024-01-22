Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внесет на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволит ввести в стране институт "множественного гражданства". Об этом украинский лидер заявил в обращении по случаю Дня соборности.

"[Это] позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора", — сказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что украинцы "по духу и по происхождению" должны стать ими и по закону. По словам Зеленского, законопроект позволит получить гражданство в том числе добровольцам, которые воюют "за свободу Украины, как за родную Родину".

Действующее украинское законодательство не предполагает для граждан страны возможность получить второй паспорт, однако на практике санкции за его наличие применяются крайне редко. Эта норма не распространяется на тех, кто получает гражданство Украины не по рождению, — такие люди обязаны отказаться от имеющегося у них паспорта в пользу украинского.

Внесение в Верховную раду законопроекта, который позволит изменить действующие правила, Зеленский анонсировал на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Поправки, направленные на реформирование вопросов гражданства, президент Украины предлагал и до начала полномасштабного российского вторжения.

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