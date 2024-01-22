Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Текст документа опубликован на сайте главы государства.

"Мы должны сегодня не только делать шаги для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и предпринимать действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", — пояснил необходимость принятия указа Зеленский. Он добавил, что документ способствует "возвращению правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

В самом указе говорится, что российские власти "на протяжении веков систематически совершали и продолжают совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности и угнетение украинцев", живущих в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. Такой подход нарушает взятые Россией обязательства по международным конвенциям, отмечено в документе.

Зеленский поручил правительству страны разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев" в перечисленных российских регионах. Этот план, в частности, должен предусматривать:

сбор и изучение свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев на этих территориях, о политике принудительной русификации, о политических репрессиях и депортациях;

создание центра по восстановлению и сохранению исторической памяти по указанным вопросам;

активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде;

развитие взаимодействия между украинцами и "порабощенными Россией народами";

внесение изменений в учебные программы с целью "правдиво" осветить прошлое и настоящее этнических украинцев, исторически проживающих на территории РФ.

Также сегодня президент Украины анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта, который позволит живущим за границей этническим украинцам и их потомкам получить украинское гражданство, не отказываясь от имеющегося у них иностранного. На граждан России предложенная инициатива не распространяется.

22 января в Украине отмечают День соборности. Этот праздник приурочен к дате подписания акта о воссоединении Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в 1919 году.

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