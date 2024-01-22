Великобритания передала группе экспертов ООН спутниковые снимки трех российских судов, на которые загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин. Об этом сообщает The Guardian, в распоряжении которого оказался отчет военной разведки Великобритании.

Снимки сделаны в период с сентября по декабрь 2023 года. На них попали три российских корабля — "Майя", "Ангара" и "Мария". На них загружают контейнеры перед тем, как отправить в российские порты на Дальнем Востоке, пишет издание.

Что находилось в контейнерах, определить не удалось, отмечается в докладе британской разведки.

A UK defence ministry report shows satellite imagery from Sept & Dec last year - with 3 Russian ships loading cargo from #NorthKorea & heading back to Russian ports. The cargo maybe the ballistic missiles which Russia's recently used against #Ukraine. https://t.co/rEhQMLEoc5 pic.twitter.com/mayxdFgNks — Glasnost Gone (@GlasnostGone) January 22, 2024

Все три судна, упомянутые в докладе, с 2022 года находятся под американскими санкциями за связь с компанией Минобороны РФ "Оборонлогистика". Два из трех судов были идентифицированы в недавнем отчете аналитического центра Королевского объединенного института, пишет The Guardian. Еще одно судно было идентифицировано новостным сайтом о Северной Корее NK News как "часть группы коммерческих судов, которые участвовали в многочисленных поставках военной техники и боеприпасов, отправленных КНДР в Россию".

Отчет британской разведки передали группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению, сообщает The Guardian.

В сводке американского Института изучения войны (ISW) за 21 января говорится, что Россия, вероятно, активизировала сотрудничество с КНДР в рамках усилий по закупке артиллерийских снарядов на фоне их нехватки внутри страны. ISW напоминает, что министерство иностранных дел Северной Кореи 20 января заявило, что президент России на встрече с главой ведомства выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время. Последний раз Путин приезжал в Пхеньян с официальным визитом в 2000 году.

В конце декабря Bloomberg писал, что северокорейский порт Наджин недалеко от границы с Россией возобновил работу. Агентство ссылалось на спутниковые снимки, сделанные с октября по декабрь 2023 года. Bloomberg отмечал, что суда в порту отключили датчики, которые позволяют определить их местоположение, превратившись в "корабли-призраки".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в середине октября говорил, что КНДР передала России более тысячи контейнеров с военным снаряжением и боеприпасами.

В начале января Кирби также утверждал, что российские войска начали использовать для обстрелов Украины баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. По его словам, армия РФ использовала эти ракеты при обстрелах Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин позже заявил, что предварительные данные показывают, что при обстреле Харькова 2 января российские войска использовали ракеты, изготовленные в Северной Корее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, говорил, что никаких доказательств поставок вооружения из КНДР в Россию нет.

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