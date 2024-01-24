Сотрудники силовых органов Беларуси провели во вторник массовые обыски у бывших политзаключенных и их родственников по всей стране, при этом некоторые после обысков были отпущены, а другие — задержаны.

Правозащитникам известны фамилии как минимум 73 человек, у которых сегодня проводили обыск или задержали. Белорусский правозащитный центр "Вясна" отмечает, что в некоторых случаях людей задерживали целыми семьями.

Как сообщают правозащитники, обыски и задержания проходят по всей стране.

Первым о волне задержаний сообщил сооснователь BYSOL Андрей Стрижак, призвавший удалить переписку с сервисами BYSOL. Эта организация помогает жертвам репрессий.

Как сообщает "Вясна", в постановлениях силовиков фигурировали статьи "финансирование экстремистской деятельности" и "участие в экстремистских формированиях".

Некоторым людям сотрудники белорусского КГБ говорили, что задержания и обыски связаны с проектом помощи политзаключенным INeedHelpBY, признанным в Беларуси "экстремистским формированием".

Проект INeedHelpBY помогает продуктами тем, кто пострадал от политических репрессий и оказался в тяжелой финансовой ситуации.

В числе задержанных оказались 76-летний активист демократического движения из Витебска Борис Хамайда и жена политика Николая Статкевича Марина Адамович.

Статкевич в декабре 2021 года был приговорен к 14 годам лишения свободы, и его родственники уже около года не получают от него писем и не имеют никакой информации о состоянии его здоровья.

По некоторым оценкам, сейчас в Беларуси за решеткой находятся около 1400 политзаключенных. Сотни тысяч белорусов покинули страну после подавления протестов против режима Лукашенко и начала массовых репрессий.

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