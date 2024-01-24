Представители Израиля и группировки ХАМАС предварительно согласовали при посредничестве Катара, Египта и США условия перемирия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

Стороны договорились, что за время перемирия боевики поэтапно отпустят заложников, остающихся в плену в секторе Газа. В свою очередь, Израиль освободит из своих тюрем палестинцев, а в Газу доставят дополнительную гуманитарную помощь.

Детали сделки еще не утверждены. Из-за разногласий относительно окончания боевых действий в секторе Газа обе стороны пока что задерживают "конкретный план", однако, подчеркивают журналисты со ссылкой на источники, сделку могут заключить "в любую минуту".

По данным Reuters, "челночные" переговоры через посредников длились с конца декабря. Собеседники агентства сообщили, что Израиль стремится вести поэтапные обсуждения, в то время как ХАМАС настаивает на пакетной сделке. По словам источников в египетских спецслужбах, посредники пытаются убедить группировку, что за месячным перемирием последует постоянный режим прекращения огня, однако представители боевиков опасаются, что после освобождения заложников израильские военные продолжат операцию в секторе Газа.

Сценарии завершения войны стороны согласовать по-прежнему не могут. Израильские переговорщики настаивают, что это невозможно без роспуска ХАМАС, в то время как группировка "абсолютно" отвергает подобные инициативы. В свою очередь, боевики настаивают на немедленном выводе израильских войск с территории сектора Газа.

В понедельник издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что Израиль предложил ХАМАС прекратить огонь на два месяца в обмен на освобождение заложников и вывод военных из части населенных пунктов в секторе Газа. О схожих условиях сообщала израильская газета "Едиот ахронот".

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября прошлого года, когда боевики группировки ХАМАС обстреляли территорию Израиля, одновременно вторгшись в приграничные районы и устроив резню. По данным властей и СМИ, жертвами атаки стали около 1200 местных жителей, еще более 240 человек взяли в заложники и вывезли в сектор Газа. За прошедшие 3,5 месяца удалось освободить около половины из них.

В ответ на атаку Израиль стал наносить массированные авиаудары по сектору Газа, а затем начал и наземную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения региона, жертвами боевых действий в секторе Газа стали около 25 тысяч палестинцев. Подтвердить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным.

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