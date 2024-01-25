Служба финансовой информации и расследований Нидерландов сообщила, что задержала трех жителей Гааги и Димена в рамках международного расследования сети, участники которой предположительно помогали РФ обойти европейские санкции.

Аресты были произведены 9 января. Обыски и прочие следственные мероприятия в рамках этого расследования, координацией которого занимался Евроюст, прошли также в Латвии, Эстонии, Германии и Канаде. С латвийской стороны в процессе участвовали Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура.

Сообщается, что двое подозреваемых были "администраторами" нидерландской компании, с 2017 года занимавшейся поставками "электротехнического и лабораторного оборудования", которое "могло быть использовано в военных целях". Продажа таких товаров в Россию нарушает санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как утверждает Евроюст со ссылкой на результаты расследования, вокруг фирмы была сосредоточена целая сеть других предприятий, осознанно нарушавших санкционный режим. Нидерландские власти заморозили имущество компании и банковский счет, а также изъяли средства связи.

Delfi запросил комментарии у Службы госбезопасности Латвии, однако на момент публикации ответ получен не был.

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