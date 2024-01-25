В ночь на четверг, 25 января, Одесса была атакована беспилотниками типа Shahed. Как сообщается в Telegram-канале Одесской городской рады, в результате были повреждены жилые дома в Приморском районе города, спасатели оказывают помощь на месте, о раненых и госпитализированных информации пока не поступало.

Накануне вечером 24 января Одесса также подверглась атаке ударными дронами. Как сообщалось в Telegram-канале Одесской городской рады, в результате воздушной атаки "в Хаджибейском районе Одессы повреждена жилая многоэтажка, а также выгорели складские помещения". Пожар удалось взять под контроль.

По сообщению главы городской администрации Геннадия Труханова, как минимум два человека пострадали от налета дронов. Один мужчина был доставлен в городскую больницу с ожогами в состоянии средней тяжести, другой получил ушиб при падении, но от госпитализации отказался после оказания медицинской помощи на месте.

25 января — день траура в Харькове

Этот же день в Харькове объявлен днем траура по жертвам российских обстрелов 23 января, в результате которых погибли 10 человек и пострадали еще 60, в том числе 6 детей. "Ракетные обстрелы 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны", — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Россия усилила обстрелы Украины

Ранее, 16 января, из-за атаки беспилотника в Одессе пострадали три человека, еще 130 были эвакуированы. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 20 дронов, 19 из которых украинским военным удалось сбить.

В первый день 2024 года Одесса также подверглась воздушной атаке, сработали системы ПВО, обломки запущенных Россией беспилотников рухнули на жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. По его словам, в различных районах города начались пожары. В результате пострадали как минимум 9 человек, один из них погиб, трое были госпитализированы.

Британское издание The Telegraph опубликовало 4 января материал, где отмечалось, что в последнее время российская сторона ведет постоянные обстрелы Харькова, применяя ракеты, артиллерию и минометы, возможно, подготавливая новое наступление на этом направлении, отражать которое готовятся Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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