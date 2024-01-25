Московский городской суд приговорил бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму в интернете. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Также Стрелкову на три года запретили администрировать сайты и страницы в соцсетях. Гособвинение запрашивало для обвиняемого 4 года и 11 месяцев колонии.

В день оглашения приговора у здания суда собралось несколько десятков человек. Как передают репортеры с места событий, полиция задержала трех сторонников Стрелкова, пытавшихся встать в одиночные пикеты.

Стрелкова задержали в июле прошлого года из-за двух постов в его Telegram-канале. По мнению ФСБ РФ, в этих публикациях содержались призывы к экстремизму. В августе расследование засекретили, объяснив это тем, что в материалах дела содержится гостайна.

Часть 2 статьи 280 УК РФ, по которой осудили Стрелкова, предполагает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Как отмечает "Медиазона", с января по июнь 2023 года только каждый шестой осужденный по такому обвинению получил реальный срок.

Стрелков — один из лидеров "русской весны" и руководителей самопровозглашенной ДНР. Он утверждал, что до событий на востоке Украины воевал в Чечне, Приднестровье и Боснии, в 1996-2003 годах служил в ФСБ, а также участвовал в аннексии Крыма. В интервью Стрелков настаивал, что именно он "нажал спусковой крючок войны" в 2014 году.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным в причастности к крушению "малазийского боинга" в июле 2014 года на Донбассе.

Стрелков поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако позднее неоднократно критиковал российское руководство за недостаточную, по его мнению, решительность в ведении боевых действий.

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