Несмотря на ограничения, призванные помешать российским военным завладеть технологиями для ведения войны в Украине, Россия в минувшем году импортировала передовые американские и европейские чипы более чем на 1 млрд долларов, сообщило в четверг, агентство Bloomberg со ссылкой на засекреченные данные российской таможни.

Как выяснило агентство, импортированные микросхемы, которые могут использоваться для производства военной техники, в том числе танков и ракет, были произведены американскими компаниями Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) и Analog Devices Inc., а также европейскими Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

Среди производителей чипов, закупленных Россией, есть и несколько китайских компаний, а также тайваньская Realtek Semiconductor. Bloomberg отмечает, что нет никаких данных о том, что все эти компании нарушали санкционное законодательство и экспортировали технологии в Россию. Агентство напоминает, что большинство подсанкционных технологий попадают в Россию через третьи страны, в том числе из Китая, Турции и ОАЭ.

Западные компании отрицают нарушение санкций

Американские и европейские компании, продукция которых попала в Россию, заявили, что полностью соблюдают требования санкций и прекратили деятельность в РФ после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

В июле издание "Верстка" со ссылкой на данные таможни сообщило, что только за первые шесть месяцев 2023 года в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, более чем на 169 млн долларов и 35 млн долларов соответственно. Всего, по подсчетам издания, за полгода в РФ было ввезено чипов западных компаний более чем на 502 млн долларов.

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