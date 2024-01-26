В американском штате Алабама осужденного впервые казнили при помощи удушения чистым азотом.

Кеннет Юджин Смит, которого признали виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался оспорить приговор, однако все три апелляции были отклонены.

В 2022 году Смита уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, однако сделать этого не удалось — проводившие процедуру специалисты не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора истек.

"После более 30 лет попыток обмануть систему Смит ответил за свои ужасные преступления", — заявила губернатор Алабамы Кэй Айви.

Генпрокурор штата Стив Маршалл заявил, что способ казни был "эффективным и гуманным", отвергнув обвинения в жестоком обращении.

"Правосудие восторжествовало", — заявил он.

Власти штата заявляли, что Смит должен был потерять сознание в течение нескольких секунд и умереть спустя несколько минут.

Процедура началась в 19:56 по местному времени, спустя 29 минут врачи констатировали смерть Смита.

На заключенного надели маску, через которую в организм начал поступать чистый азот — при попадании в легкие он вытесняет кислород, в результате чего наступает гипоксия и смерть.

Власти заявили, что азот поступал в маску 15 минут. По свидетельствам очевидцев, Смит находился в сознании в течение нескольких минут после начала казни.

"Сегодня Алабама заставила человечество сделать шаг назад, — сказал Смит перед исполнением приговора. — Спасибо, что поддержали меня. Люблю вас".

Свидетелями казни стали пять представителей СМИ. Перед казнью Смита навещали члены семьи, двое друзей, духовный наставник и адвокат.

Метод казни осудили некоторые медицинские специалисты — они предупредили об опасности катастрофических последствий для организма осужденного.

На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека призвал остановить исполнение приговора, заявив, что казнь путем удушения азотом может быть приравнена к пыткам и жестокому обращению в соответствии с международным правом.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram