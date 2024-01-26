Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что представительство Китая приостановило выдачу виз гражданам Литвы, сообщает Delfi.lt со ссылкой на агентство ELTA.

"Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставляется. Я знаю, что, если будет необходимость, граждан Литвы могут принять и в других странах – в Польше или где-то еще", - заявил Ландсбергис журналистам во время визита в Украину.

При этом глава МИД заметил, что не может комментировать, почему не выдаются визы и носит ли эта ситуация временный характер.

О том, что представительство Китая в Литве прекратило выдачу виз гражданам страны сообщил новостной портал 15min.lt.

После того, как Литва разрешила Тайваньскому представительству работать в Вильнюсе, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились.

В конце 2021 года Пекин применил к Литве строгие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, МИД Китая официально снизил уровень дипломатических отношений с Литвой – до уровня временного поверенного в делах.

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