В декабре 2023 года в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что президент Украины якобы обзавелся элитной недвижимостью сразу в трех частях света. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" решили выяснить, насколько обоснованны эти сообщения.

Особняк во Флориде и готовящееся бегство в США

3 декабря 2023 года в СМИ и соцсетях стала распространяться информация о якобы готовящемся переезде Зеленского за океан. Утверждается, что президенту Украины и членам его семьи дадут американское гражданство и предоставят особняк во Флориде. Большинство написавших об этом блогеров ссылались на ролик в YouTube. В нем голос человека, представившегося сотрудником Секретной службы США, рассказывает во всех подробностях об этом плане, который якобы готовятся реализовать весной 2024 года. Кроме того, многие авторы в своих публикациях упомянули журналистку Джессику Девлин и ее статью про эту утечку на сайте DC Weekly.

О плане бегства Зеленского и его вилле во Флориде написали такие Telegram-каналы, как "Россия сейчас" (268 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Путин в Telegram" (172 000) и "Шейх Тамир" (123 000). Заметки о готовящемся отъезде украинского президента в США и приобретении для него дома на берегу океана появились и в СМИ, в частности в "Аргументах и фактах" и на сайте телеканала "360". Колонку на эту тему для платформы "Смотрим" написал и живущий в России бывший депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

Первоисточник, на который ссылаются Telegram-каналы, — это ролик в YouTube, выложенный 29 ноября. Его опубликовал пользователь с юзернеймом John Doe — в США и Великобритании так называют человека, личность которого невозможно установить. На этом канале нет других роликов, и на момент написания этого разбора на него подписаны всего 38 человек.

Фактически видео — это аудиозапись на фоне эмблемы Секретной службы США. Закадровый голос утверждает, что ведомство в середине ноября 2023 года получило указание подготовить операцию по защите Зеленского и его семьи. В ролике рассказывается, что президенту Украины выделяют виллу во Флориде за 20 млн долларов. Никаких доказательств или документов в ролике не приводится.

Все дополнительные подробности были опубликованы на сайте DC Weekly в тот же день, 29 ноября. В статье были показаны фотографии виллы, которую якобы предоставят Зеленскому, в городе Веро-Бич.

Источник: DC Weekly

Кроме того, в заметке приводится и документ о натурализации Зеленского, то есть о запуске процедуры получения им американского гражданства.

Источник: DC Weekly

Фактчекинговая служба агентства Reuters обратила внимание, что на фотографиях из статьи DC Weekly изображена вилла в совершенно другой точке Флориды — не в Веро-Бич, а в Понте-Ведра-Бич. Этот пригород Джексонвилла находится в трех с половиной часах езды на автомобиле от Веро-Бич, упомянутого в заметке.

Кроме того, Reuters выяснило, что вилла выставлена на продажу в июле 2023 года и до сих пор не нашла покупателя. В начале января 2024 года (то есть через месяц после выхода статьи в DC Weekly) поместье по-прежнему можно было купить, подтвердила фактчекерам агент по продаже недвижимости, занимающаяся оформлением сделок с этим объектом.

Что же касается свидетельства о натурализации, то в нем есть существенные недочеты. Во-первых, в документе не хватает данных, предусмотренных законом, например полного имени заявителя (то есть отчества в случае Зеленского) и подписи. Наконец, фотография президента Украины взята с его официального сайта, где снимок был опубликован в сентябре 2022 года.

Заметки в DC Weekly уже не в первый раз становятся основой дезинформационных сообщений, распространяющихся в прокремлевских Telegram-каналах. В ноябре 2023 года этот портал утверждал, что люди из окружения Зеленского приобрели для украинского президента две яхты. Издание также ссылалось на ролик в YouTube, причем в профиле автора видео, как и в случае с виллой, не было других публикаций. Автор статьи — все та же Джессика Девлин. Как ранее писало "Проверено", на сайте у нее поддельная биография и фотография, принадлежащая другому человеку.

Таким образом, история о якобы готовящемся переезде Зеленского в США и покупка для него виллы — фейк.

Вилла в Египте и убийство журналиста, который ее нашел

В конце августа 2023 года российские СМИ, среди которых Life, "Газета.ru", "Российская газета" и "Аргументы и факты", сообщили, что Владимир Зеленский купил виллу на побережье Красного моря в Египте. Чтобы скрыть свои многомиллионные доходы, президент Украины якобы оформил недвижимость на тещу, но, как пишут СМИ, "о его махинациях все равно прознали местные журналисты и показали белоснежный дом, утопающий в зелени".

Авторы заметок в российских изданиях ссылались на расследование, которое, как утверждалось, провел египетский журналист Мохаммед аль-Алави. По его словам, поместьем стоимостью 4,8 млн долларов в египетском курортном городе Эль-Гуна владеет некая Ольга Кияшко — так же зовут тещу Зеленского. Вилла с бассейном якобы была куплена в мае 2023 года.

А в декабре того же года "Первый канал", РИА "Новости", Lenta.ru и ряд других ресурсов со ссылкой на арабские издания распространили сенсационную новость: аль-Алави найден мертвым в Хургаде с многочисленными ссадинами, переломами и ушибами на теле. Как утверждалось, фатальными для него стали тяжелые черепно-мозговые травмы, вызвавшие кровоизлияние в мозг. В полиции считали, что журналиста могла жестоко избить группа неустановленных лиц, а родственники репортера рассказали, что вскоре после публикации им начали поступать угрозы. Более того, предварительное расследование полиции якобы показало, что преступление могли совершить лица, связанные с Офисом президента Украины.

О расследовании случая с виллой сам аль-Алави рассказал летом на своем YouTube-канале. Ролик длится чуть больше минуты, в нем приводятся кадры, предположительно снятые на территории виллы. Позднее малоизвестное нигерийское издание Punch разместило фотографии некоторых страниц документа о продаже виллы, а также снимки самого поместья.

Источник: Punch





Источник: Punch

Действительно, согласно неофициальным данным (впрочем, никак не опровергавшимся официально), мать первой леди Украины зовут Ольга Витальевна Кияшко. Но уже здесь возникают первые вопросы к подлинности бумаги о купле дома — там фамилия тещи Зеленского указана как Kiyashko, а по правилам украинской транслитерации она должна выглядеть на латинице как Kyiashko. Непонятно, почему договор продублирован на английский, ведь единственный официальный язык в Египте — арабский.

Профессия журналиста предполагает публичность, однако имя Мохаммеда аль-Алави не упоминается в открытых источниках до момента распространения новости о проведенном им расследовании. Дата регистрации канала журналиста в YouTube — 20 августа 2023 года, день, когда он опубликовал свое единственное видео. На канал подписаны менее 100 человек. Более того, после публикации, вызвавшей интерес российских СМИ, аль-Алави также ни разу не выходил на связь и не публиковал ничего в своем канале.

В расследовании сообщалось, что вилла тещи Зеленского расположена по соседству с особняком голливудской звезды Анджелины Джоли. "Проверено" не нашло хоть сколько-нибудь достоверных сведений о том, что актриса владеет домом в Эль-Гуне.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины обратился в Офис президента страны, и там ответили, что ни чета Зеленских, ни их родители не имеют никакой недвижимости в Египте. Компания Orascom Development, занимающаяся вопросами недвижимости в городе Эль-Гуна, также опровергла информацию аль-Алави и сообщила, что вилла принадлежит неназванной египетской семье.

Источники второй части истории — об убийстве Мохаммеда аль-Алави — также туманны. Если публикация об особняке Зеленских теоретически могла не заинтересовать египетские СМИ (отсюда отсутствие широкой огласки в регионе), то насильственная смерть местного журналиста — событие явно громкое и экстраординарное. Однако и в этот раз не случилось никакой серьезной шумихи среди авторитетных медиаресурсов региона — об убийстве, помимо российских СМИ, писали в основном только малоизвестные африканские издания. На сайте El Mostaqbal, на который ссылаются некоторые российские ресурсы в качестве первоисточника, искомая статья уже удалена, она осталась только в архиве.

Два видео, присутствующие в публикации El Mostaqbal, не дают никакой дополнительной информации, которую можно было бы проверить. На первой записи видна неизвестная локация, в которой ничего не происходит и нет каких-либо признаков преступления. На второй об угрозах аль-Алави якобы рассказывает его брат Ахмед. Однако мужчина прячет свое лицо от камеры, и установить его личность невозможно. В ответ на слухи в египетском министерстве внутренних дел заявили, что не получали никаких сообщений о причинении вреда лицу, появлявшемуся на августовском видео, а также подтвердили, что вилла принадлежит другим хозяевам.

Таким образом, налицо все признаки сфабрикованности истории о вилле тещи Зеленского и убийстве расследовавшего этот случай журналиста. Ни один значительный факт об этом случае не подтверждается, более того, есть много прямых опровержений. По-видимому, обе части фейка были запущены в рамках кампании по дискредитации президента Зеленского в глазах украинских граждан и западных политиков.

Дом Геббельса в Германии

В конце декабря 2023 года в российских СМИ появились публикации о том, что президент Украины приобрел расположенный недалеко от Берлина особняк, ранее принадлежавший Йозефу Геббельсу, министру народного просвещения и пропаганды нацистской Германии. Сумма сделки, якобы заключенной еще в октябре, составила 8 млн евро, а право собственности оформили на зарегистрированную в Белизе компанию, принадлежащую Владимиру и Елене Зеленским.





Дом Геббельса у озера Богензе. Фото: Olaf Tausch via Wikimedia Commons

Авторы большинства публикаций ссылаются на анонимную заметку, которая 27 декабря появилась на сайте The Intel Drop (в разделе "О нас" говорится, что это "независимый источник новостей для разведывательного и финансового сообщества", а в редакцию входят "действующие и вышедшие на пенсию профессионалы разведки, которые все вместе опасаются уровня цензуры, контроля и откровенной "черной пропаганды", скармливаемой широкой публике"). Утверждение о покупке Зеленским виллы Геббельса делается со ссылкой на некую Сабину Мэлс — экс-сотрудницу Berliner Immobilienmanagement (BIM), это предприятие управляет муниципальной собственностью в немецкой столице и окрестностях. Также в материале приводятся скриншоты договора купли-продажи.

Сообщается, что информацию о сделке Мэлс озвучила в видеообращении, размещенном в YouTube. Опубликованный 24 декабря ролик длится чуть менее 4 минут. В нем женщина рассказывает, что договор ей прислал бывший коллега по BIM. Далее Мэлс напоминает зрителям, кто такой Геббельс и как он встречался на этой вилле со своими любовницами. Показан в видео и документ, в котором покупателем объекта значится компания Film Heritage Inc. Офшор с таким названием фигурировал в "Досье Пандоры" — утечке из 12 млн документов, которые в 2021 году проанализировал консорциум журналистов из более чем 100 стран. Тогда расследователи выяснили, что зарегистрированной в Белизе фирмой владеет первая леди Украины Елена Зеленская, до 2019 года среди собственников был и ее муж. В конце ролика Мэлс задается риторическими вопросами о том, почему Зеленский решил купить именно виллу Геббельса и не были ли на это (с учетом коррупционных скандалов в Украине) потрачены деньги, выделенные Киеву западными союзниками.

Скриншот YouTube

Канал Sabine Mels на YouTube был зарегистрирован в августе 2022 года. С тех пор его автор опубликовал три ролика, которые в сумме набрали около 15 000 просмотров: более 14 000 — видео о Зеленском и вилле Геббельса, остальные — фрагменты телеэфиров на английском и французском языках (сама Мэлс в них не участвует). За полтора года существования на канал подписались 60 человек.

Фактчекеры из агентств AFP и dpa обратились за комментарием в агентство BIM. Пресс-секретарь муниципальной компании Йоханна Штайнке сообщила, что сотрудница по имени Сабина Мэлс у них никогда не работала, и предположила, что это выдуманная личность. Представительница BIM также опровергла сам факт продажи дома Геббельса — по ее словам, Берлин пытается сделать это уже много лет, но пока что не нашел покупателя. "Мы находимся в контакте с федеральным правительством, федеральной землей Бранденбург и муниципалитетом Вандлиц и вместе обсуждаем возможный потенциал развития объекта", — отметила Штайнке.

Есть сомнения и в том, что девушка на видео — вообще участница немецкого антифашистского движения. Немецкая служба AFP в своем разборе подчеркивает, что блогер говорит с заметным акцентом (на камеру она произносит лишь фразу "Привет, друзья!", все остальное время ее голос звучит за кадром и сопровождается английскими субтитрами). Фактчекеры телеканала France 24 обратили внимание, что в аккаунте Сабины Мэлс в X, где она также делилась видео про Зеленского и виллу Геббельса, в качестве юзерпика использовано фото, которое в 2016 году публиковала на своей странице в Facebook американка Алисса Гэдсон. При этом до того, как начать рассказывать подписчикам по-немецки об Украине, владелица профиля использовала в своих твитах преимущественно арабский язык.

Для идентификации девушки, называющей себя Сабиной Мэлс, "Проверено" воспользовалось сервисом PimEyes — он позволяет найти доступные в интернете фотографии человека, изображенного на снимке или скриншоте из видео. В выдаче оказались ссылки на многочисленные профили на американских и канадских дейтинговых сайтах. На одном из них девушка называет себя психологом и указывает в качестве места жительства Калифорнию, на другом ее страница помещена в разделе людей, ищущих партнера в штате Огайо. Сервис FaceShape, сравнивающий портреты с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, оценил сходство Сабины Мэлс и пользовательниц американских сайтов для знакомств в более чем 90%.

В договоре купли-продажи, который показывают в видео, указано, что его заключили при участии нотариуса Фредерики Шуленбург. В комментарии AFP и dpa она подчеркнула, что уже более десяти лет не работает и не может работать в сфере нотариата — немецкие законы запрещают делать это людям старше 70 лет. Сам документ Шуленбург назвала "совершенно глупым фейком", указав на многочисленные ошибки. По ее оценке, использование заглавия Kaufvertrag ("Договор о покупке") — это "полная ерунда", а на первом листе отсутствует надпись Verhandelt ("согласовано") вместе с именем и адресом нотариуса. Также Шуленбург утверждает, что ее подпись подделана, поскольку она подписывается как доктор Шуленбург, а не Ф. Шуленбург. Юристка заверила журналистов, что обратится в суд в связи с незаконным использованием ее имени при создании фальшивого документа.

Таким образом, как и в случаях с недвижимостью в США и Египте, новость о покупке Зеленским виллы Геббельса основана на сфабрикованных свидетельствах, которые сначала опубликовали на почти пустом YouTube-канале, а затем ретранслировали через сомнительное СМИ. Уже после этого со ссылкой на американское издание о сделке рассказали крупные российские медиа; впоследствии новость опровергли берлинская муниципальная компания, владеющая поместьем у озера Богензе, и нотариус, чье имя было использовано в "подтверждающих" документах.

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