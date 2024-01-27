Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приговорен к выплате дополнительной компенсации в размере 83,3 миллиона долларов (около 77 млн евро) в ходе состоявшегося в Нью-Йорке второго судебного процесса о клевете в адрес американской писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

По сообщению газеты The New York Times, решение об этом было принято присяжными в пятницу, 26 января. Трамп называл процесс "охотой на ведьм" и "политическим преследованием", сам вердикт — "тотальным посмешищем", и заявил, что намерен его обжаловать.

Это было уже второе гражданское дело, инициированное 80-летней Кэрролл против Трампа. По итогам первого судебного процесса, прошедшего в мае 2023 года, жюри присяжных постановило, что Трамп совершил нападение, сексуальное насилие и последующую клевету на Кэрролл в одном из нью-йоркских универмагов в 1996 году. Тогда присяжные присудили писательнице компенсацию в размере пяти миллионов долларов (около 4,65 млн евро).

Еще перед началом второго процесса судья Льюис Каплан вынес вердикт, что последующие комментарии Трампа являются клеветой. Это означало, что в результате нового судебного заседания присяжным предстояло определить сумму компенсации, которую обязан выплатить экс-президент. Примечательно, отмечает The New York Times, что в отличие от первого процесса, в этот раз Трамп несколько раз появлялся в зале суда лично и привлекал внимание присутствующих "многочисленными деструктивными комментариями", из-за которых судья пригрозил исключить его из процесса.

Судебное разбирательство по делу Кэрролл длится пятый год

В июне 2019 года журнал New York Magazine опубликовал выдержки из новой книги на тот момент 75-летней колумнистки, в которых она утверждает, что Трамп изнасиловал ее в конце 1995 или начале 1996 года в примерочной нью-йоркского универмага. Кэрролл сообщила, что уже ранее была знакома с Трампом и он попросил ее о помощи в выборе подарка подруге. В бутике он заставил ее зайти в примерочную и там совершил сексуальное насилие. По словам журналистки, она не обратилась в полицию, но рассказала о произошедшем двум близким друзьям.

В качестве ответа на вышедшую книгу Трамп заявил, что не знаком с Кэрролл и она "не в его вкусе". Но во время допроса экс-президента адвокаты журналистки показали политику фотографию 1987 года, на котором журналистка с тогдашним мужем общается с Трампом и его женой.

Трамп — в судебных тяжбах, но при этом — вновь кандидат в президенты

В адрес Трампа и ранее неоднократно звучали обвинения в сексуальных домогательствах. В частности, в марте 2018 года стало известно об иске порноактрисы Стефани Клиффорд, связанном с ее предполагаемыми контактами с Трампом, длившимися с 2006 до 2007 года. Согласно судебным документам, Клиффорд и адвокат Трампа Майкл Коэн подписали соглашение о конфиденциальности осенью 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США.

Несмотря на ряд судебных процессов, 77-летний Дональд Трамп считается самым перспективным кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах. Эксперты и наблюдатели отмечают, что Трамп часто использует судебные слушания в качестве своего рода предвыборного мероприятия.

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