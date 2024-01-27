По неясным на данный момент причинам прервано электроснабжение по подводному кабелю EstLink 2, соединяющему Эстонию и Финляндию, сообщили операторы электропередачи обеих стран. Об этом пишет агентство LETA, ссылаясь на Yle.

Финский оператор сети электропередачи Fingrid сообщил, что расследование продолжается, чтобы выяснить причины отключения линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией

В Fingrid подчеркнули, что нынешняя информация не свидетельствует о том, что неисправность стала результатов внешнего воздействия. Следователи еще должны выяснить, что вызвало проблему.

Представители эстонского оператора Elering подчеркнули, что подача электроэнергии не находится под угрозой из-за инцидента, однако цены на электроэнергию на бирже могут вырасти. Цена на бирже в Эстонии немного выросла в субботу, однако влияние остановки работы EstLink 2 смягчается тем, что в выходные дни на рынке обычно потребляется меньше электроэнергии, кроме того, другие производственные мощности в регионе работают в привычном ритме и в ночь на воскресенье ожидается сильный ветер, что приведет к увеличению производства электроэнергии ветряными электростанциями.

Член правления Elering Эрки Сапп сообщил, что пока неизвестно, произошел ли сбой на земле, в преобразовательных станциях или морских кабелях.

Отключение EstLink 2 привело к снижению мощности передачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией на 650 мегаватт (MW).

Второй электрокабель, соединяющий Эстонию и Финляндию, EstLink 1, работает в обычном режиме.

Общая длина открытого десять лет назад EstLink 2 составляет 170 километров, из них 145 километров - подводные кабеля. EstLink 1 начал работу в 2006 году, а в 2035 году Эстония и Финляндия планируют закончить кабель EstLink 3.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram