Финский оператор сети электропередачи Fingrid сообщил, что расследование продолжается, чтобы выяснить причины отключения линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией
В Fingrid подчеркнули, что нынешняя информация не свидетельствует о том, что неисправность стала результатов внешнего воздействия. Следователи еще должны выяснить, что вызвало проблему.
Представители эстонского оператора Elering подчеркнули, что подача электроэнергии не находится под угрозой из-за инцидента, однако цены на электроэнергию на бирже могут вырасти. Цена на бирже в Эстонии немного выросла в субботу, однако влияние остановки работы EstLink 2 смягчается тем, что в выходные дни на рынке обычно потребляется меньше электроэнергии, кроме того, другие производственные мощности в регионе работают в привычном ритме и в ночь на воскресенье ожидается сильный ветер, что приведет к увеличению производства электроэнергии ветряными электростанциями.
Член правления Elering Эрки Сапп сообщил, что пока неизвестно, произошел ли сбой на земле, в преобразовательных станциях или морских кабелях.
Отключение EstLink 2 привело к снижению мощности передачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией на 650 мегаватт (MW).
Второй электрокабель, соединяющий Эстонию и Финляндию, EstLink 1, работает в обычном режиме.
Общая длина открытого десять лет назад EstLink 2 составляет 170 километров, из них 145 километров - подводные кабеля. EstLink 1 начал работу в 2006 году, а в 2035 году Эстония и Финляндия планируют закончить кабель EstLink 3.