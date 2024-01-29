В споре между Брюсселем и Будапештом относительно выделения Украине макрофинансовой помощи ЕС в объеме 50 млрд евро до 2027 года происходит эскалация, пишет газета Financial Times в воскресенье, 28 января. По данным издания, власти ЕС готовы нанести ущерб экономике Венгрии в случае, если на саммите ЕС 1 февраля Будапешт наложит вето на дальнейшее финансирование Украины.

"Брюссель разработал стратегию, которая должна прицельно ударить по слабым местам экономики Венгрии, подорвать ее валюту и обвалить доверие инвесторов, чтобы нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту", если Будапешт откажется снять вето с предоставления помощи Киеву", — пишет FT со ссылкой на разработанный в ЕС документ, с которым ознакомились журналисты.

Вето Венгрии на выделение Киеву макрофинансовой помощи ЕС

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро. "Если он не отступит, другие лидеры ЕС должны будут публично пообещать прекратить финансирование Будапешта со стороны ЕС, чтобы напугать рынки, спровоцировать вывод форинтов (национальной валюты Венгрии. — Ред.) и резкое увеличение стоимости заимствований", — говорится в публикации.

Предполагается, что меры будут направлены против самых уязвимых областей экономики Венгрии: "очень высокого дефицита государственного бюджета", "очень высокой инфляции", слабой валюты и самого высокого в ЕС уровня выплат по обслуживанию долга по отношению к валовому внутреннему продукту.

"Таким образом Европа говорит Виктору Орбану: "Предел достигнут. Пора становиться в общий ряд. Может быть, у тебя есть пистолет, но у нас есть базука", — объясняет суть плана Маджтаба Рахман — глава отдела Европы в консалтинговой фирме Eurasia Group.

Венгрия направила в Брюссель новое предложение по помощи Украине

Комментируя ситуацию, Янош Бока, министр Венгрии по делам ЕС, заявил, что Будапешту ничего не известно о возможной финансовой угрозе со стороны властей ЕС, однако его страна "не уступит под давлением". "Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и не позволяет другим сторонам делать это, — написал он на своей странице в Facebook. — Венгрия принимала и будет принимать конструктивное участие в переговорах, но не допускает вымогательства".

При этом Бока добавил, что 27 января Будапешт направил в Брюссель новое предложение, в котором говорится, что Венгрия готова использовать бюджет ЕС для финансирования пакета мер помощи Украине и даже оформить для этого общий долг, если в соглашение будет добавлен пункт, дающий Будапешту возможность изменить свое мнение позднее.

Между тем в пресс-службе Совета ЕС отказались комментировать утечки, связанные с подготовленным документом.

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