В первом туре президентских выборов в Финляндии победу одержал кандидат от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр страны Александр Стубб. Его поддержали 27,2% избирателей.

На втором месте — экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто (25,8%). Политик входит в левоцентристскую партию "Зеленый союз", но баллотировался в качестве независимого кандидата.

Поскольку ни один из кандидатов не смог получить поддержку более чем 50% голосовавших, новый президент Финляндии будет определен по итогам второго тура. Он назначен на 11 февраля.

По данным центральной избирательной комиссии, в выборах президента страны приняли участие 74,9% финских избирателей.

Всего в бюллетени попали девять кандидатов. Среди них не было действующего президента Саули Ниинистё — он не мог баллотироваться, поскольку завершает свой второй срок на посту.

Финляндия — парламентская республика, в которой полномочия президента существенно ограничены. Однако в ведении главы государства находятся внешняя политика, он также является главнокомандующим вооруженными силами.

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