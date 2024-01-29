Беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле утром 29 января, сообщают "Вести Ярославль" со ссылкой на источник. По его данным, дрон упал возле установки гидрокрекинга (предназначена для очистки сырья). По предварительной информации, никто не пострадал. Власти Ярославля и Минобороны РФ пока не комментировали случившееся.

По данным Telegram-каналов Mash, Baza и Astra, беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС". Это случилось в 6:39 утра по местному времени, пишет Shot. По его данным, возникший небольшой пожар потушили работники предприятия. По территории разбросало обломки беспилотника. Местные жители рассказали, что слышали взрыв.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов оцепили завод, сообщают "Вести". К предприятию приехали машины МЧС, скорой помощи, ГИБДД, а также автомобиль разминирования. Сотрудников завода отпустили домой, рассказал Astra один из работников.

Как отмечает Mash, это первый случай с начала полномасштабной войны в Украине, когда беспилотник атаковал объект в Ярославской области.

Также утром 29 января беспилотник атаковал Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, дрон нейтрализовали в Неклиновском районе. "В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере", — сообщил глава региона. По его словам, здание законсервировано на зиму. Пострадавших нет.

После начала полномасштабной войны украинские и российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Так, по данным ВСУ, в ночь на 29 января российская армия выпустила по Украине восемь беспилотников типа "Шахед" (их сбили), а также нанесла ракетный удар (о последствиях не сообщается).

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram