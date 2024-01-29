К середине февраля на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе планируют демонтировать советский постамент и вечный огонь, сообщает агентство BNS.

"Совет одобрил предложение Комиссии исторической памяти сохранить композиционную схему памятника и демонтировать оставшиеся на Антакальнисском кладбище постамент и вечный огонь, которые, по мнению комиссии, являются неотъемлемой частью памятника", — сообщил BNS представитель вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

"После демонтажа постамента и алтаря на Антакальнисском кладбище все элементы композиции будут перевезены в парк Грутас", — сказал он.

Работы примерно за 71 тысячу евро должна провести компания LB Construction, которая выиграла тендер, объявленный муниципальной компанией Grinda.

Как сообщили BNS в муниципальной компании, договор был подписан в середине января, а постамент должны демонтировать в течение четырех недель.

В январе прошлого года с Антакальнисского кладбище были убраны скульптуры советских воинов — решением Вильнюсского горсовета их перенесли в парк Грутас для экспонирования минимум на 20 лет.

В июне 2022 года власти Вильнюса решили демонтировать на кладбище стелы, посвященные памяти советских воинов, после того как Департамент культурного наследия изменил критерии оценки недвижимых культурных ценностей.

Решение относительно стел на кладбище Антакальнис было обжаловано в Комитете ООН по правам человека, который применил временные меры защиты. Однако, несмотря на временные меры защиты, стелы были демонтированы. Это решение оспаривалось Минюстом и Вильнюсским муниципалитетом на том основании, что Комитет ООН был введен в заблуждение.

В настоящее время стелы охраняются на территории муниципального предприятия Grinda.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram