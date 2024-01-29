Президент России Владимир Путин планирует в феврале посетить Турцию, и если эти планы реализуется, это будет его первый визит в страну НАТО после полномасштабного военного вторжения России в Украину.
"Да, визит организуется", — подтвердил информационному агентству Interfax в понедельник, 29 января, советник Путина по иностранным делам Юрий Ушаков.
Даты возможного визита пока не называются.
Одной из важнейших тем переговоров, в которых, как ожидается, примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, станет война в Украине.
Владимир Путин объявлен в розыск Международным уголовным судом в Гааге, и с начала полномасштабной войны он редко покидал свою страну.
Нет никаких признаков того, что Турция собирается его задержать.
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