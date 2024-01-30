Вечером 30 января случился глобальный сбой в работе рунета: в России и за ее пределами стала недоступной доменная зона .ru. В частности, не открывались сайты и приложения банков, такси, маркетплейсов, СМИ и поисковики и т.д, сообщают российские СМИ. Проблемы устранили спустя несколько часов.

Пользователи из России сообщали о сбоях в работе интернета; были недоступны сайты с доменом верхнего уровня RU, передает телеграм-канал "Код Дурова". Страницы с доменом RU не открываются и из других стран, добавил журналист Дмитрий Колезев.

О том, что 30 января перестали открываться многие популярные российские сайты, подтвердил Координационный центр доменов (он администрирует национальные домены .ru и .рф)

Сбой мог быть связан с переводом российского сегмента интернета на национальную систему имен. Это ключевой шаг в построении "суверенного интернета", или, как его еще называют, Чебурнета.

Авторы "Кода Дурова" объяснили, что причиной сбоя сталa поломка DNSSEC — расширения для DNS, позволяющего минимизировать атаки, связанные с подменой DNS-адресов при разрешении доменных имен. Например, чтобы нельзя было подменить адреса, ответы DNS подписываются цифровой подписью.

"На текущий момент пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайтам крупных банков, маркетплейсов и прочих часто используемых россиянами сервисов", — сообщал "Код-Дурова" в своем телеграм-канала.

Юристы "Сетевых свобод" уточнили, что к такой поломке могли привести "эксперименты с созданием национального сервиса доменных имен. Российские власти давно предупреждали, что постараются перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS. Вероятно, именно это сейчас и происходит с массой сайтов в зоне .ru".

В министерстве цифрового развития РФ обещали восстановить доступ к сайтам в доменной зоне Ru в ближайшее время.

В Минцифры также подтвердили проблему, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC. "В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы", — говорится в сообщении министерства.

Спустя несколько часов после глобального сбоя рунета координационный центр российских доменов сообщил об устранении технической проблемы. В Минцифры предупредили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время.

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