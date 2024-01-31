Американский истребитель F-16 потерпел крушение у западного побережья Южной Кореи. Пилот катапультировался и спасен, он находится в сознании и доставлен в госпиталь для обследования, сообщили ВВС США в среду, 31 января.

Самолет потерпел аварию во время полета над Желтым морем. Он разбился возле Кунсана, в 274 км к югу от Сеула. В Кунсане расположена авиабаза ВВС США, которую используют и американские, и южнокорейские военные.

Катапультировавшийся пилот был спасен примерно через 50 минут после падения самолета. Причины катастрофы американского истребителя пока неизвестны. Ведется поиск остатков разбившейся машины.

Это уже третье крушение американских истребителей F-16 с мая 2023 года. Во всех случаях пилотам удалось катапультироваться и остаться в живых.

США являются важнейшим военным союзником Южной Кореи. На территории Южной Кореи размещено около 28,5 тысяч американских солдат.

В конце ноября возле побережья Японии разбился американский военный самолет Osprey. Все восемь человек, находившиеся на борту, погибли.

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