Госдума во втором и окончательном третьем чтении приняла закон о конфискации имущества за "фейки" об армии, сообщает "Интерфакс".

Новый закон также предусматривает конфискацию имущества у осужденных по нескольким другим статьям — о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности; о призывах к введению санкций и об оказании помощи в их исполнении; о реабилитации нацизма.

Конфискация имущества (на основании обвинительного приговора) будет касаться осужденных за преступления "из корыстных побуждений или по найму".

До принятия этого закона УК РФ уже предусматривал конфискацию имущества у осужденных по нескольким десяткам статей. В основном, это были статьи экономического характера или тяжкие и особо тяжкие преступления.

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