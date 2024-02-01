После начала полномасштабной войны в Украине поставки лекарств и медицинского оборудования из Эстонии в Россию резко увеличились, выяснили журналисты газеты Eesti Ekspress.

По подсчетам расследователей, в 2022-2023 годах эстонские компании поставили российским покупателям медицинское оборудование на сумму 57,5 млн евро.

Около четверти этих средств пришлось на предприятие Ecliptica Baltic OÜ, которое продает оборудование для переливания крови. Среди его клиентов в РФ — компания "МП-Медикал", входящая в группу "АФК-Проект". Она, в свою очередь, имеет "сотни контрактов" с российскими государственными больницами.

Владелец Ecliptica Baltic OÜ — гражданин России с видом на жительство в Эстонии. Компания не ответила на вопросы журналистов о ее связях с РФ.

Экспорт медикаментов из Эстонии по сравнению с 2021 годом увеличился в 600 раз, свидетельствует статистика Налогово-таможенного департамента. В 2021 году в Россию было поставлено 5,6 т лекарств, а в 2023-м — почти 3400 т.

Eesti Ekspress отмечает, что в основном речь идет о транзитных грузах европейских фармкомпаний, для которых эстонские фирмы предоставляют брокерские и логистические услуги. Однако и экспорт лекарств собственного производства в сравнении с довоенным периодом вырос в 50 раз (до 260 т).

В частности, компания Kaltseks поставила в Россию фармацевтическую продукцию на 67,7 млн евро. Как минимум часть этих товаров была произведена на заводе в Таллине. Пресс-служба предприятия сообщила, что его участие в российском и белорусском бизнесе "значительно сократилось", а продолжение деятельности в России оправдывается гуманитарными соображениями.

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