Украина сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов. Об этом говорится в письме министра обороны Рустема Умерова руководителям военных ведомств стран Евросоюза, пишет Bloomberg.

По словам главы Минобороны Украины, ситуация с нехваткой вооружения усугубляется с каждым днем. Он пояснил, что ВСУ могут выпускать не более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1500 км. Это в три раза меньшее, чем за тот же период использует Россия, отмечается в письме.

Согласно оценке Умерова, Украине ежемесячно требуется 200 тысяч снарядов калибра 155 мм.

Глава Минобороны Украины вновь призвал европейских союзников выполнить свое обещание по поставке миллиона боеприпасов.

В марте 2023 года Евросоюз пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

В конце января 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что страны ЕС передали Украине только 330 тысяч снарядов из обещанного миллиона. К марту нынешнего года Евросоюз планирует передать Киеву еще 200 тысяч боеприпасов. Боррель отмечал, что вся "европейская оборонная машина" работает над тем, чтобы до конца года страны ЕС смогли выполнить свое обещание о передаче миллиона снарядов.

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