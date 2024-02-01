Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе представлен в качестве следующего премьер-министра Грузии. Кобахидзе, одна из ключевых фигур в правящей партии, меняется местами со своим предшественником на должности премьера Ираклием Гарибашвили, который стал новым председателем "Грузинской мечты".

О кадровых решениях, которые в правящей партии называют историческими, а в оппозиции фасадными, было объявлено на съезде "Грузинской мечты" 1 февраля.

Внеочередной съезд правящей партии открылся под звуки гимна Грузии. Основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, которого критики властей обвиняют в единоличном и неформальном управлении страной, стоял рядом с будущим и уже бывшим премьерами. Именно он, согласно измененному уставу партии, представил кандидата в премьер-министры политсовету партии.

Ираклий Кобахидзе свое обращение в ранге кандидата в премьеры начал с благодарности и похвалы Иванишвили. Он назвал Иванишвили примером того, как нужно служить стране.

"В предыдущие годы каждый член команды внес свой вклад в продвижение нашей страны, но необходимо сказать — то, что в Грузии сегодня демократия, мир, экономический прогресс и страна получила статус кандидата в члены ЕС, в первую очередь, — заслуга Иванишвили", — заявил Кобахидзе.

45-летний Кобахидзе станет седьмым премьером "Грузинской мечты", которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили назначался на эту должность дважды.

Перестановки в правящей команде последовали через месяц после возвращения в политику Иванишвили, который стал почетным председателем правящей партии 30 декабря.

В тот же день были внесены изменения в устав партии, по которым именно он, почетный председатель партии, представляет кандидатуру в премьеры на одобрение политсовету.

В новом кабинете, по словам Кобахидзе, кроме премьера, будет сменен только глава оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе. Все остальные министры сохранят свои портфели.

По словам Кобахидзе, он предложил всем членам правительства остаться, но Бурчуладзе сам пожелал покинуть должность, так как хочет перейти из политики в другую сферу. На его место будет представлена кандидатура депутата Ираклия Чиковани.

Доверие новому кабинету депутаты правящей партии намерены выразить на следующей неделе. Кобахидзе нужно заручиться поддержкой по меньшей мере 76 парламентариев.

В том, что парламент в нынешнем составе объявит доверие обновленному кабинету, сомнений практически нет, так как в парламентском большинстве сегодня 84 депутата.

Назначение Кобахидзе премьером в правящей партии называют "историческим моментом" для грузинской демократии. По словам председателя правящей партии Шалвы Папуашвили, впервые после перехода к парламентской республике премьер-министром станет кандидат, который перейдет в исполнительную власть из парламента.

"Это цель и идея парламентских демократий, когда имеющие парламентский опыт политики представлены в правительстве в лице премьера или на другой должности. Я думаю, что это придаст новую динамику отношениям между парламентом и правительством", — заявил Папуашвили.

Решение уйти в отставку за девять месяцев до парламентских выборов в Грузии сам Гарибашвили объяснил "внутренней демократией" в партии, которая открывает возможности другим успешным лидерам "Грузинской мечты". По словам Гарибашвили, ему в правящей команде предлагали остаться на должности премьера до лета, но он сам предпочел уйти именно сейчас.

Заявления представителей "Грузинской мечты" оппонентов властей не убеждают. Здесь уверены, что решение о перестановках в правящей партии было принято лично Иванишвили и служит его интересам, а не интересам населения Грузии

"Эта та же партия олигарха, и это тот же российский олигарх, который принимает решение. Перестановка пешек или других фигур на шахматной доске ничего не меняет для граждан", — сказала журналистам, комментируя перестановки в правительстве, Ана Нацвлишвили из партии "Лело для Грузии".

"Очередной насмешкой" над грузинским народом, которая ничего не меняет, назвал смену премьера экс-президент, ныне заключенный Михаил Саакашвили.

"Единственная цель этой банды — дальнейшее обогащение Бидзины и укрепление власти. Их совершенно не волнует судьба людей", — написал Саакашвили на своей странице в фейсбуке.

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