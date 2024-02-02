Еще не так давно Ханс-Георг Маассен был главным охотником на неонацистов в Германии. Сегодня ведомство, которое он возглавлял до 2018 года, расследует причастность самого Маассена к крайне правому экстремизму.

Бывший контрразведчик опубликовал письмо от Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), в котором подтверждается, что в его отношении ведется расследование, хотя в самом агентстве отказываются комментировать персональные дела из-за жестких правил по защите личных данных.

Маассен же сообщил в соцсети Х, что в письме не содержалось "достаточных оснований, которые оправдывали бы такое расследование", и добавил, что власти просто боятся его.

Он также обвинил левоцентристского министра внутренних дел Нэнси Фезер в использовании спецслужбы для борьбы с политическими оппонентами.

В своем письме представители ведомства указывают на очевидную веру Маассена в крайне правые и антисемитские теории заговоров, его анти-иммигрантскую риторику и предполагаемые симпатии к крайне правому движению "Граждан Рейха", члены которого были арестованы в декабре 2022 года за попытку заговора с целью переворота.

К тому же Маассена, возглавлявшего службу внутренней разведки, обвиняют в преуменьшении угрозы со стороны крайне правых.

При этом со временем он стал все громче говорить об угрозе, которую якобы несут немецкому обществу иммигранты, а его яростные комментарии в соцсетях сделали его кумиром крайне правых.

В 2018 году его вынудили уйти в отставку, хотя официально это было оформлено как досрочный выход на пенсию, когда он усомнился в подлинности видео, на котором были запечатлены акты ксенофобского насилия со стороны крайне правых на уличном фестивале в городе Хемниц на востоке Германии.

С тех пор его высказываиния стали еще радикальнее, а в статье под заголовком "Химиотерапия для Германии" он и вовсе сравнил иммигрантов с раковой опухолью.

По словам аналитиков, Маассен, бывший глава ведомства по борьбе с радикализацией, сам по иронии судьбы "радикализовался".

Он также подтвердил, что созданная им в конце января правая политическая партия "Союз ценностей" будет рада сотрудничать с крайне правой "Альтернативой для Германии", чтобы прорваться во власть на предстоящих региональных выборах.

В интервью немецкому агентству новостей DPA он не стал открыто заявлять, что его партия будет стремиться к созданию коалиции с АдГ, но подтвердил, что готов сотрудничать с ней по отдельным законопроектам в парламенте и без проблем положится на крайне правых, чтобы прийти к власти.

Это идет вразрез с подходом, принятым всеми другими политическими партиями, отклонившими сотрудничество с АдГ в рамках так называемой политики "брандмауэра".

И хотя "Союз ценностей" пока остается маргинальной партией, готовность Маассена нарушить давно сложившееся табу на взаимодействие в крайне правыми свидетельствует о серьезных переменах в немецкой политике.

Некоторые из членов "Союза ценностей" присутствовали на теперь уже скандально известной ноябрьской встрече в гостинице на озере под Потсдамом (так и напрашивается ассоциация с Ванзейской конференцией), в которой также принимали участие члены руководства АдГ, где обсуждались планы по депортации мигрантов и даже граждан Германии-выходцев из других стран.

После того как об этом совещании стало известно общественности, по стране прокатилась волна массовых демонстраций протеста, которые продолжаются до сих пор.

Не далее как в субботу в Берлине прошла очередная такая мощная демонстрация против крайне правых под лозунгом "Мы — это брандмауэр".

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