Президент США Джо Байден одобрил санкции в отношении четырех израильских поселенцев, которых обвиняют в нападениях на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Поселенцам, попавшим под новые санкции, запрещается доступ к американской недвижимости, активам и финансовой системе.

Байден ввел санкции одновременно с подписанием более общего указа, согласно которому американская администрация может применять ограничительные меры против любого иностранного гражданина, который нападает на палестинцев, угрожает им или захватывает их собственность.

Байден подчеркнул, что насилие на Западном берегу, обострившееся после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, достигло "недопустимых пределов".

По данным ООН за это время на Западном берегу было убито около 370 палестинцев, и хотя большинство из них, как утверждается, погибло от рук израильских военных, по меньшей мере 8 были убиты еврейскими поселенцами.

По словам высокопоставленных представителей администрации президента, под санкции попали те, кто "принимал непосредственное участие в актах насилия, запугивания и уничтожения собственности, что вынуждало палестинские общины к переселению".

Так, один из попавших под санкции организовал и возглавил бунт, в результате которого в городе Хувара погиб мирный палестинец, а другой нападал на палестинцев с дубинкой и забрасывал их камнями, сообщают источники в администрации президента США

В общей сложности в санкционный список Министерства финансов США попали четверо евреев, проживающих в израильских поселениях на Западном берегу, а также на границе с оккупированными территориями.

Как заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, США считают, что эти санкции "окажут воздействие на этих четырех человек", и ожидают, что Израиль "сделает больше для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к волне насилия со стороны поселенцев".

Разногласия между США и Израилем

При этом американские чиновники подчеркивают, что президентский указ не является дискриминационным и применим как к евреям, так и к палестинцам, которые сами совершают или руководят актами насилия против гражданских лиц.

Вскоре после подписания президентского указа Израиль выразил недовольство санкциями, подчеркнув, что большинство поселенцев на Западном берегу являются законопослушными гражданами.

"Израиль принимает меры против нарушителей закона где бы это ни было, так что нет никакой необходимости в дополнительных мерах по этому поводу", — говорится в заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Подобные слова израильских властей стали свидетельством углубляющегося раскола между США и Израилем.

Две страны остаются союзниками, однако в последние недели их руководители делали противоречащие друг другу заявления по поводу решения ближневосточного конфликта.

США считают, что для стабильности в регионе необходимо создать независимое палестинское государство (принцип, известный как "два государства для двух народов"). Однако Нетаньяху неоднократно выступал против этого.

Решение об американских санкциях против еврейских поселенцев было принято в момент, когда Байден посещал с визитом штат Мичиган, где живет значительное число американцев арабского происхождения.

По данным Американского арабского института, после нападения ХАМАС на Израиль и начала войны в секторе Газа поддержка Байдена среди представителей арабской общины в США снизилась до 17% (при том, что в 2020-м она составляла 59%).

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