Калласте на берегу Чудского озера стал самым маленьким по численности населения городом Эстонии, сообщает агентство BNS со ссылкой на региональную газету Sakala.

До сих пор самым маленьким городом Эстонии был Мыйзакюла в волости Мульги на юго-западе страны.

По данным регистра населения Эстонии, в начале этого года в Мыйзакюле проживал 741 житель, а в Калласте – 716 жителей.

Муниципалитет волости Мульги опубликовал заявление, что "немного грустно отдавать Калласте честь самого маленького города, которым на протяжении многих лет был Мейзакила". Отмечается, что население Мыйзакюла остается стабильным уже более десяти лет.

Численность населения Эстонии по состоянию на 1 января 2023 года составляла 1 365 884 человека. В январе 2022-го в Таллине проживало 445 тысяч человек.

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