Российские издания "Медиазона" и Русская служба BBC обновили свою сводку потерь российской армии в результате вторжения России в Украину в пятницу, 2 февраля. Журналистам и команде волонтеров удалось подтвердить по открытым источникам гибель 43 460 военных ВС РФ, среди которых 5216 мобилизованных. С 19 января сводка пополнилась 1176 именами, включая 15 старших офицеров.

Авторы подчеркивают, что журналистам встречалось чуть больше постов о гибели военных, чем обычно, и не все из них удалось оперативно обработать. Так что зафиксированных число потерь должно быть чуть выше.

Оценка российских потерь от ЦРУ

Во вторник, 30 января, глава ЦРУ Уильям Бернс в своей колонке для Foreign Affairs оценил общие потери российской армии в 315 тысяч человек. В это число также входят раненые солдаты. "Медиазона" и BBC соглашаются с этой оценкой: "За полтора года наблюдений мы поняли, что по открытым источникам можно выявить около половины от всех смертей военных. Этот показатель очень сильно зависит от региона, возраста и социального положения, поэтому мы не используем его в расчетах постоянно. Но он подходит для очень грубой и приблизительной оценки: 43 тысячи найденных в соцсетях некрологов дают нам приблизительно 80-90 тысяч реальных смертей. Тогда выходит, что оставшиеся 230 тысяч — это раненые, что тоже выглядит более чем реалистично с учетом такого числа погибших", — говорится в тексте.

Помимо прочих, в список погибших солдат российской армии журналисты добавили командира сбитого самолета дальней радиолокационной разведки А-50 Вячеслава Левченко. Согласно сообщению группы "ВКонтакте" "Иваново | Увидено | Подслушано", жене Левченко Виктории сообщили, что весь экипаж самолета на данный момент числится пропавшим без вести, а их гибель пока официально не подтверждена: "Сказали, что числится пропавшим без вести. но шансов очень мало", — рассказала Виктория.

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